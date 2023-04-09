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Trafikte yol verme tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü

Adana’da bir kişi trafikte yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı. İkili arasında çıkan kavgada yaralanan olmadı.

Trafikte yol verme tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü - 1

Adana'nın Seyhan ilçesinden 01 ANS 668 plakalı motosiklet sürücüsü ile 01 GH 120 plakalı otomobil sürücüsü trafikte yol verme nedeniyle tartıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Trafikte yol verme tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü - 2

Motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta durdukları sırada cebinden çıkarttığı bıçakla kendisine yol vermeyen otomobil sürücüsüne camdan saldırmaya başladı.

Trafikte yol verme tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü - 3

Bunun üzerine çevredekiler araya girerek motosiklet sürücüsünü uzaklaştırdı.

Trafikte yol verme tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü - 4

Ancak bir süre sonra saldırıya uğrayan şoför, otomobilinden inip kendisine bıçakla saldıran motosiklet sürücüsünün yanına gitti.

İkili bu sefer de kavgaya tutuşunca çevredeki vatandaşlar sürücüleri ayırdı. 

Trafikte yol verme tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü - 5

Sürücüler arasında çıkan kavgada kimse yaralanmazken kavga ve saldırı anı cep telefonuyla görüntülendi.

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