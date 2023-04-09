Trafikte yol verme tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü

Adana'nın Seyhan ilçesinden 01 ANS 668 plakalı motosiklet sürücüsü ile 01 GH 120 plakalı otomobil sürücüsü trafikte yol verme nedeniyle tartıştı.
Motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta durdukları sırada cebinden çıkarttığı bıçakla kendisine yol vermeyen otomobil sürücüsüne camdan saldırmaya başladı.
Bunun üzerine çevredekiler araya girerek motosiklet sürücüsünü uzaklaştırdı.
Ancak bir süre sonra saldırıya uğrayan şoför, otomobilinden inip kendisine bıçakla saldıran motosiklet sürücüsünün yanına gitti.
İkili bu sefer de kavgaya tutuşunca çevredeki vatandaşlar sürücüleri ayırdı.
Sürücüler arasında çıkan kavgada kimse yaralanmazken kavga ve saldırı anı cep telefonuyla görüntülendi.