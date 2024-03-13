Trafikteki makas faciaya neden oluyordu

Yılmaz, “Öğlen saatlerinde aracımla orta şeritte giderken, bir aracın zikzak yaptığını gördüm. Sağımda 2 araç kendi şeritlerinde gitmediğinden zikzak yapan araç benim sağımdan önüme geçmeye çalıştı. Bunu aracımın tekerine değip beni sola atınca fark ettim. Sola atınca da arkamdan gelen ambulans hızını kesemedi bana çarptı. Ambulansın bana çarpmasıyla kemerim takılıydı ancak öne doğru sıçradım. Yaklaşık 300-500 metre kadar direksiyon hakimiyetini sağlamaya çalıştım. Kendimi yavaş yavaş en sağ şeride atabildim. Birkaç dakika kendimi toparlamaya çalıştım, panik yaşadım. Daha sonra arabadan indim. Arka tekerimin patladığını gördüm. Anlam veremedim. Sonra bagajın çöktüğünü gördüm. Sağolsun duyarlı bir vatandaş geldi benimle ilgilendi. Az ileride kaza olduğunu, ambulansın arkadan bana çarptığını söyledi." dedi.