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Trafikteki makas faciaya neden oluyordu

İstanbul Esenler'de trafik magandaları sahnedeydi. Makas atan aracın çarptığı otomobil sol şeride savruldu. Savrulan otomobile arkadan gelen ambulans çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Trafikteki makas faciaya neden oluyordu - 1

Dün öğle saatlerinde O-3 Karayolu üzerinde Bağcılar istikametine ilerleyen Efe Yılmaz'ın kullandığı araca, makas atan bir otomobil çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Trafikteki makas faciaya neden oluyordu - 2

Efe Yılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı sol şeride savruldu.

Trafikteki makas faciaya neden oluyordu - 3

Sol şeride geçen otomobile bu kez aradan hızla gelen ambulans çarptı. Makas atarak kazaya neden olan sürücüsü hızla kaçarken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Trafikteki makas faciaya neden oluyordu - 4

Makas atarak kazaya neden olan sürücüsü hızla kaçarken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Trafikteki makas faciaya neden oluyordu - 5

Kazayla ilgili konuşan Efe Yılmaz, makas atarak kazaya neden olduğunu belirttiği sürücü hakkına suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

Trafikteki makas faciaya neden oluyordu - 6

Yılmaz, “Öğlen saatlerinde aracımla orta şeritte giderken, bir aracın zikzak yaptığını gördüm. Sağımda 2 araç kendi şeritlerinde gitmediğinden zikzak yapan araç benim sağımdan önüme geçmeye çalıştı. Bunu aracımın tekerine değip beni sola atınca fark ettim. Sola atınca da arkamdan gelen ambulans hızını kesemedi bana çarptı. Ambulansın bana çarpmasıyla kemerim takılıydı ancak öne doğru sıçradım. Yaklaşık 300-500 metre kadar direksiyon hakimiyetini sağlamaya çalıştım. Kendimi yavaş yavaş en sağ şeride atabildim. Birkaç dakika kendimi toparlamaya çalıştım, panik yaşadım. Daha sonra arabadan indim. Arka tekerimin patladığını gördüm. Anlam veremedim. Sonra bagajın çöktüğünü gördüm. Sağolsun duyarlı bir vatandaş geldi benimle ilgilendi. Az ileride kaza olduğunu, ambulansın arkadan bana çarptığını söyledi." dedi.

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