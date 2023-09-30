Traktörünün tekeri çukura gömüldü: Obruk zannetti, gerçek başka çıktı

Bu kuyu en az 100 yıllık. Yaşam belirtisi olan yerler var. Burada yaşandı ya da hayvancılık yaparken kullanılıyordu. Bunun içi epey geniş. 4-5 metre derinliği var. O çukura traktör tekeri girince obruk zannettim. Telefonun ışığı ile baktığımda çukur görünce panikleyip eve gittim. Suların vurması ile aşağı açılmış. Traktör ile çalışmaya devam edeceğiz. Yapacak başka bir şey yok"