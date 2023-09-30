Traktörünün tekeri çukura gömüldü: Obruk zannetti, gerçek başka çıktı
Konya’nın Karapınar ilçesinde bir vatandaş tarla sürerken traktör tekerinin çukura gömülmesiyle şaşkına döndü. Traktörün tekerini çukurdan kurtaran vatandaş akşam karanlığında obruk oluştuğunu zannederek panikle evine giderken, gerçeğin başka olduğu ortaya çıktı.
Bir süre önce Samuk Yaylası mevkiinde 15 dönüm tarlasını hasat eden Avni Vural, yeni ekim için dün akşam saatlerinde tarlasını sürdüğü esnada traktörünün tekerinin çukura gömülmesiyle neye uğradığını şaşırdı.