Trakya Bölgesi 10 günde 158 kilo yağış aldı, tarlalar yeşerdi

"İNŞALLAH GÜZEL YAĞIŞ ALIRIZ"
Yağışların kış boyunca da devam etmesinin baraj ve nehirler açısından önemli olduğunu belirten Arabacı, şöyle devam etti:
"Tabii taban suyumuz yeterli doyuma ulaştıktan sonra da baraj ve nehir debilerimiz yükselecektir. İnşallah güzel yağışlar alırız. Sadece buğdayın çıkılması açısından yeterli yağış değil; toprağın doyumu ve barajlarımızın dolacağı şekilde yağışlar olur diye ümit ediyoruz. Kış dönemleri bu yağışları alırsak hem baraj hem topraklarımızın doyumu hem de nehir debilerimiz uygun bir şekilde olacaktır. Önümüzdeki yıl da inşallah bereketli, üreticilerimizin emeğinin karşılığını alacağı bir yıl olur diye umuyorum."