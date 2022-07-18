Trakya'da ayçiçeği tarlalarında 'çayır tırtılı' istilası

"TARLA 24 SAAT İÇİNDE YOK OLABİLİR"

Tırtıllar çok hızlı yayıldığı için en kısa sürede ilaçlama yapılması gerektiğini belirten Akçalık, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"24 saat sonra tarlayı yok olarak görebilirsiniz. Bu tamamen o anki popülasyona bağlı. Eğer ki o anki popülasyon çok hızlı şekilde yavrulama yaptıysa tahmin ediyorum 5-6 saat içerisinde yaklaşık 5-10 dönüm araziyi yok edebilir. Bununla birlikte verimde kayıp yüzde 60-70’lere çıkabilir. Bu durum yağ ve verim oranına da yansır. Siz 300 kilo verim beklerken 100 kilograma düşebilirsiniz, 50 kilo yağ beklerken 25’e düşersiniz bu da milli gelir kaybı demek, bu durum da ülkenin yağ kaybına sebebiyet verir.”