Trakya'da ayçiçeği tarlalarında 'çayır tırtılı' istilası

Haberler - DHA 18.07.2022 - 09:50
Trakya’da çiçekleri açarak, tarlaları sarıya boyayan ve çiftçinin ‘sarı gelin’ olarak adlandırdığı ayçiçeği tarlalarını ‘çayır tırtılı’ istila etti.
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’deki ayçiçeği tarlalarında etkili olan tırtıl, bitkiyi kökten başlayıp yaprak ve çekirdek kısmına kadar yiyerek, büyük verim kaybına neden oluyor.
Edirne'de Karaağaç Mahallesi'nde görülen çayır tırtılları, bitkinin neredeyse tamamını yiyerek zarar verdi. Hareket geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent merkezi dahil olmak üzere Kurban Bayramı'nın 2'nci günü mesaiye başlayıp, tarlalarda inceleme yaptı.
Ekipler, üreticileri tırtıla karşı acil dronla havadan ilaçlama yapması konusunda uyardı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Yapılan incelemeler neticesinde, zararlının yaşam döngüsü dikkate alındığında zararlı ile mücadelede önümüzdeki birkaç günün üreticilerimizin zarar görmemesi için önem arz ettiğinden, kendi ayçiçeği tarlarında kontrollerini yaparak, zararlı ile karşılaşmaları durumunda en kısa zaman içerisinde yer aletleri ve insansız hava araçları (dron) kullanılarak vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları gerekmektedir. İlaçlama yapan çiftçilerimizin tarlalarında yapılan kontrollerde önerilen deltamethrin 25 g./l. etken maddeli ilaçların zararlıyı tamamen öldürdüğü tespit edilmiştir."
Açıklamada ayrıca, "İlaçlı mücadele yapacak olan üreticilerimizin ayçiçeğin çiçek döneminde bulunması nedeni ile ilaçlama yapılacak bölgedeki arıcılarımızı bilgilendirmesi ve ilaçlamalarını arıların aktif olmadığı saatlerde yapması gerekmektedir" ifadesine yer verildi.
Bakanlık, tırtılların görüldüğü bölgelerde havadan dronla ilaçlama çalışmasına destek verdi. Sağlanan dronlarla tırtılla gece-gündüz mücadele edilirken, bazı üreticilerde kendi imkanları ile tarlalarını ilaçlıyor.
Bakanlığın desteğiyle Adana’dan Tekirdağ’a bağlı Bıyıkali Mahallesi’ne gelerek mücadeleye dronla destek veren ilaç firması sahibi ve dron pilotu Ali Karaca, çayır tırtılı zararlısından kurtulana kadar bölgede kalacaklarını söyledi.
Bıyıkali köyünde 2 bin dönümlük bir arazide çayır tırtılına karşı dronla mücadele edeceklerini belirten Karaca, "Hali hazırda tarlaların dolu olmasından dolayı traktörün girememesi nedeniyle dronla daha etkili mücadele edeceğiz. Mücadelemiz bu zararlıdan kurtulana kadar devam edecek. Türkiye’nin birçok yerinden ekip geliyor bu bölgeye, zannımca 15-20 gün içerisinde bölgenin büyük bölümü ilaçlanacaktır” dedi.
Bıyıkali Mahallesi üreticilerinden Kazım Özder, ayçiçeği tarlasında tırtıl nedeniyle yüzde 40 kayıp olduğunu söyledi.
Özder, “İlaçlama sonunda bu zararlının yüzde 80-90 oranında öldüğünü gördük. Gece ve gündüz çalışabilen bir sistem bu. Zarar olan bölgeye direkt nokta atışı ile ilaç atılıyor” ifadelerini kullandı.
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Dambaslar Mahallesi’nde üreticilik yapan tarım makineleri mühendisi Ahmet Niyazi Akçalık da, arıların zarar görmemesi için özellikle gece ilaçlama yapmaya çalıştıklarının belirtti.
Akçalık şöyle konuştu:
“Böcek popülasyonu gece nemle birleşip serin havada daha hızlı ilerlediği için bu nedenle ilaçlamayı gece yapmamız daha makul oluyor. Arılar da biliyorsunuz sıcak havada çiçeklerden nektar çekiyor. Gece yapmamızın en büyük sebeplerinden birisi de arıların ölmemesi. Arı gece uçmuyor dolayısıyla da ballarda kalıcı bir kimyasal kalmıyor."
Tırtıllar çok hızlı yayıldığı için en kısa sürede ilaçlama yapılması gerektiğini belirten Akçalık, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"24 saat sonra tarlayı yok olarak görebilirsiniz. Bu tamamen o anki popülasyona bağlı. Eğer ki o anki popülasyon çok hızlı şekilde yavrulama yaptıysa tahmin ediyorum 5-6 saat içerisinde yaklaşık 5-10 dönüm araziyi yok edebilir. Bununla birlikte verimde kayıp yüzde 60-70’lere çıkabilir. Bu durum yağ ve verim oranına da yansır. Siz 300 kilo verim beklerken 100 kilograma düşebilirsiniz, 50 kilo yağ beklerken 25’e düşersiniz bu da milli gelir kaybı demek, bu durum da ülkenin yağ kaybına sebebiyet verir.”
Dambaslar Mahallesi’nde çiftçilik yapan Niyazi Baş ise bu durumun her sene bu şekilde bölge bölge olduğunu belirterek, "Zaten maliyetler çok ağır, çok büyük rakamlarla para kazanmıyoruz. Ancak kendi geçimimizi idame ettiriyoruz. Ben hemen müdahale etmeme rağmen benim kaybım yüzde 30-40’larda. Biraz ilerideki tarlada adamın tüm ürünü bitmiş durumda. Yani çok acil bir şekilde ilaçlamak gerekiyor. Yoksa hiçbir ürün kalmıyor” dedi.