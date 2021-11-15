Trakya'da baraj ve nehirlerde su seviyesi arttı

Haberler - DHA 15.11.2021 - 11:23
Trakya'da bu yıl yağan yağmurlar, Kırklareli ve Edirne'de kuruma noktasına gelen Kayalıköy ve Süloğlu Barajları ile bölgede yüz binlerce dekar tarım arazisini sulayan Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyelerini artırdı.
Yağışlarla geçen yıl aynı dönemde neredeyse suyun dibinin göründüğü ve kentin içme suyunun karşılandığı Kırklareli Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı, bu yıl son ölçümlerde yüzde 35'e çıktı. Kentin içme suyunu karşılayan bir diğer baraj olan Süloğlu Barajı'nda ise geçen yıl aynı ayda yüzde 30 olan doluluk, bu sene yüzde 64'e çıktı.
Yağan yağmurlar, bölgedeki gölet, barajlar ile birlikte nehirlerde de debileri yükseltti. Edirne'de, yüz binlerce dekar çeltik, ayçiçeği ve buğday ile mısır ekili tarım arazilerinin sulandığı Meriç ve Tunca nehirlerinde debi, gözle görülür seviyede arttı.
Geçen yıl Kasım ayında 116 metreküp/saniye akan Meriç Nehri, bu yıl 128 metreküp/saniyeye, 3 metreküp saniye akan Tunca Nehri ise 9 metreküp/ saniyeye ulaştı.
Edirne'de çiftçilik yapan Hüseyin Topal, "Geçtiğimiz yıl barajımızda su seviyesinde büyük düşüş vardı. Barajımız gölete dönmüştü. Bu yıl yağan yağmurlar barajımızı doldurdu. Suyumuz 2 yıl yağmur yağmasa da yeter hatta barajımız dolduğu için kanallara bile su saldılar" dedi.
Çiftçilerin bu yıl ekinlerini rahatlıkla suladıklarını belirten Topal, "Geçtiğimiz yıl kuraklıktan dolayı dekardan 70 kilo ayçiçeği biçmiştik, bu yıl suladığımız için 350 kiloya kadar dekardan ayçiçeği hasat ettik. Su her yerde can oldu. İnşallah hep böyle barajlarımız dolu olur" şeklinde konuştu.
Süloğlu ilçesinin Geçkinli köyünde çiftçilik yapan Kerem Dalgıç da "Bu yaz kurak da olsa son günlerde güzel yağış aldık. Biz üreticiler için kış kurağı çok riskli. Kışın ekin yağış almadığı zaman rekolte düşük oluyor. Kuraklık direkt çiftçiyi etkiliyor. Bu barajlardan Edirne'ye içme suyu da gidiyor" dedi.
Dalgıç, özelikle geçen yıl Kırklareli Kayalıköy Barajı'nda su seviyesinin sıfıra düştüğünü, bu yüzden Süloğlu Barajı'ndan kente içme suyu verildiğini ve bu durumun su seviyesinde hızlı düşüşe neden olduğunu söyledi.
Sulama yaparken suyu daha dikkatli kullanmak gerektiğini belirten Kerem Dalgıç, "Damlama sistemleri pahalı olduğu için herkes kullanamıyor. Geçtiğimiz yıl 300 kilo buğdaydan 300 kilo verim alırken bu yıl dekardan 650 kilo verim aldım. Ayçiçeğinden 150 kilo alırken bu yıl 200 kilo ile biçtim. Özelikle buğdaya yansıdı. Biz imkanımız olduğunda ayçiçeklerini de suluyoruz ama barajlarda su olmazsa sulayamıyoruz" diye konuştu.