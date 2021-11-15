Trakya'da baraj ve nehirlerde su seviyesi arttı

"ÖZELLİKLE BUĞDAYA YANSIDI"

Sulama yaparken suyu daha dikkatli kullanmak gerektiğini belirten Kerem Dalgıç, "Damlama sistemleri pahalı olduğu için herkes kullanamıyor. Geçtiğimiz yıl 300 kilo buğdaydan 300 kilo verim alırken bu yıl dekardan 650 kilo verim aldım. Ayçiçeğinden 150 kilo alırken bu yıl 200 kilo ile biçtim. Özelikle buğdaya yansıdı. Biz imkanımız olduğunda ayçiçeklerini de suluyoruz ama barajlarda su olmazsa sulayamıyoruz" diye konuştu.