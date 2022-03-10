Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi

Edirne'de yaşanan kuraklık sonrası yağışların çok iyi olduğunu söyleyen Samet Demircan da "Edirne'de önceden kuraklık yaşanıyordu. Çok şükür, yağan yağışlarla birlikte su seviyeleri arttı. Bu durum çiftçilerimiz için iyi oldu, mahsulde de umarım daha iyi verim alırlar" diye konuştu.