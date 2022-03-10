Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi

Trakya'da son yağışlar ve Bulgaristan'daki karların erimesiyle baraj ve nehirlerin doluluk oranı arttı. İstanbul'un su ihtiyacının karşılandığı ve 6 ay önce kuruma noktasına gelen Kazandere ve Istrancalar barajlarında doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı.

Haberler - DHA 10.03.2022 - 09:55 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 09:57

Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi - 1

İSTANBUL'A SU SAĞLAYAN İKİ BARAJ YÜZDE 100'E ULAŞTI

Bulgaristan'daki karın erimesi ve bölgenin zamanında mevsim yağışlarını alması ile 'daki barajlar doldu, nehirlerin de debileri yükseldi.

6 ay önce kuruma noktasına gelen, İstanbul'un su ihtiyacının karşılandığı Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı.

Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi - 2

Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 90,89 oldu. DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, tarım arazilerini sulayan ve ocak ölçümlerinde debisi 14 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nde su debisi, 32 metreküp/saniye oldu.

Meriç Nehri'nde ise aynı tarihlerde su debisi, 364 metreküp/saniyeden 437 metreküp/saniyeye çıktı.

Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi - 3

DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Trakya'nın içme suyunu sağlayan barajlardaki doluluk oranını da arttı.

Edirne'nin içme su kaynağı Süloğlu Barajı'nda doluluk oranı yüzde 96, Kayalıköy Barajı'nda ise yüzde 76'ya ulaştı. Kırklareli'nin içme suyunu sağlayan Armağan Barajı'nda da doluluk oranı, yüzde 65 oldu.

Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi - 4

Tekirdağ'ın Çokal Barajı'ndaki doluluk, yüzde 76 olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, bölgede baraj ve nehirlerle birlikte yer altı sularında da artış beklediklerini belirtti.

Bölgenin güzel yağış aldığını ve kuyularda su seviyesinin yükseldiğini belirten Özkan Umut, "Burada su seviyesi yükseldiği zaman Karaağaç'taki kuyularda da su yükseliyor. Bu durum, çiftçiye yansıyacaktır" dedi.

Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi - 5

Edirne'de yaşanan kuraklık sonrası yağışların çok iyi olduğunu söyleyen Samet Demircan da "Edirne'de önceden kuraklık yaşanıyordu. Çok şükür, yağan yağışlarla birlikte su seviyeleri arttı. Bu durum çiftçilerimiz için iyi oldu, mahsulde de umarım daha iyi verim alırlar" diye konuştu.

Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi - 6

Hasan Küçük ise nehirlerdeki su seviyesinin gözle görülür derecede arttığını dile getirerek, "Bu durum sevindirici. Nehirlerde su seviyesi oldukça azalmıştı. Yağan yağmurların ardından şimdi de kar bekleniyor. Çiftçimiz için iyi olacak. Bu durum verime de yansıyacak, diye düşünüyorum" dedi.

Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi - 7

İSTANBUL'DA DOLULUK ORANI

İSKİ verilerine göre ise İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 83,41'e ulaştı.

Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi - 8
Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi - 9
Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi - 10
Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi - 11
Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi - 12
Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi - 13
Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi - 14
Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi - 15

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