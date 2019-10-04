Trakya'da beklenen yağış başladı (Meteoroloji uyarmıştı)
Anadolu Ajansı
Meteoroloji'nin Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün için yaptığı yağış uyarısının ardından Edirne’nin merkezi ile Keşan ilçesinde yağmur yağışı etkili oldu.
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1Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin il ve ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak Trakya'yı etkisi altına aldı.
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2Havanın kapandığı Edirne'de saat 15.30'dan itibaren sağanak yağmur yağmaya başladı.
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3Zaman zaman etkisini artıran yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.
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4Yağışla birlikte şiddetli rüzgâr nedeniyle de bazı işyerlerinin tabelaları uçarken, esnaflar dışarıda bulunan eşyalarını güçlükle içeriye aldı.
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5Bazı esnaflar işyerlerine suların girmesini önlemek için önlemler aldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere sığınırken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, araçlar ilerlemekte zorlandı.
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6Edirne kent merkezinde suyla kaplanan caddeler üzerinde trafik ekipleri önlem alarak, sürücüleri uyardı.
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FIRTINA DA ETKİLİ OLDUFırtına, Edirne'nin Keşan ilçesi sahili ile Enez ilçelerinde de etkili oldu. Denizde dalgalar yükselirken, sahil kesimindeki tesislerde bulunanlar zor anlar yaşadı.
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