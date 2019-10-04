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Trakya'da beklenen yağış başladı (Meteoroloji uyarmıştı)

Anadolu Ajansı

Meteoroloji'nin Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün için yaptığı yağış uyarısının ardından Edirne’nin merkezi ile Keşan ilçesinde yağmur yağışı etkili oldu.

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    Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin il ve ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak Trakya'yı etkisi altına aldı.
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    Havanın kapandığı Edirne'de saat 15.30'dan itibaren sağanak yağmur yağmaya başladı.
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    Zaman zaman etkisini artıran yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.
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    Yağışla birlikte şiddetli rüzgâr nedeniyle de bazı işyerlerinin tabelaları uçarken, esnaflar dışarıda bulunan eşyalarını güçlükle içeriye aldı.
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    Bazı esnaflar işyerlerine suların girmesini önlemek için önlemler aldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere sığınırken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, araçlar ilerlemekte zorlandı.
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    Edirne kent merkezinde suyla kaplanan caddeler üzerinde trafik ekipleri önlem alarak, sürücüleri uyardı.
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    FIRTINA DA ETKİLİ OLDU

    FIRTINA DA ETKİLİ OLDU
    Fırtına, Edirne'nin Keşan ilçesi sahili ile Enez ilçelerinde de etkili oldu. Denizde dalgalar yükselirken, sahil kesimindeki tesislerde bulunanlar zor anlar yaşadı.
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