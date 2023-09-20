Trakya’da çiftçiler arasında endişe hakim: “Düşünmek bile istemiyorum”
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan kuraklık nedeniyle ayçiçeğinden beklediği verimi alamayan çiftçiler, yaklaşan buğday ekim dönemi öncesi kuraklığın sürmesinden endişe ediyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, “Buğday ekildikten sonra kış dönemine kadar yağış almazsak ve buğday çıkmazsa onu düşünmek bile istemiyorum, o kötü bir tablo olacaktır.” diye konuştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de bu yıl 27,1 derece ölçülen ağustos ayı ortalama sıcaklığı, 2010’dan sonra son 53 yılın en sıcak ikinci ağustos ayı olarak kayıtlara geçti.
1 Ekim-31 Ağustos arasındaki tarım sezonunda (2022-2023 sezonu) “su/tarım yılı” yağışları, Trakya çevrelerinde yüzde 40’a ulaşan oranda geriledi.
Bu zaman diliminde Tekirdağ’ın son 60 yılın, Edirne’nin ise son 59 yılın en düşük yağışını aldığı belirlendi.