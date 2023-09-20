Trakya’da çiftçiler arasında endişe hakim: “Düşünmek bile istemiyorum”

Buğday ekim dönemi yaklaşırken kuraklığın devam ettiğini belirten Arabacı, şunları kaydetti:

“Görüntü itibarıyla geçen yıl olduğu gibi büyük bir ihtimalle kurakta hazırlık yapılıp kurağa ekim yapılacak. Kurağa buğday ekilir mi ekilir, kanola da ekilir ama bundan sonra gelecek yağışlar çok önemli. Eğer ürünün çıkmasını sağlayacak yeterli yağış alırsak önümüzdeki yıl bir sıkıntı yaşamayız ama şu an için çok kurak. Toprağı işleme ve diğer konular da daha masraflı oluyor. Kurak bir dönem geçiriyoruz ama lokal olsa da yağış alacağımızı umuyorum. Buğday ekildikten sonra kış dönemine kadar yağış almazsak ve buğday çıkmazsa onu düşünmek bile istemiyorum, o kötü bir tablo olacaktır.”