Trakya’da “İtalyan çekirgesi” tehdidi | “Arkasına rüzgarı alırsa başka alanlara gidebilir”

Sağlam, bu çekirge türünün salgına sebep olabileceğini anlattı.

Çekirge istilasının iklim değişikliğine ve çevresel etkilerden kaynaklandığını söyleyen Prof. Dr. Sağlam, “Tekirdağ'a bağlı Muratlı ilçesinin bir köyünde yaşanan bu salgının en önemli sebebi; tabii ki iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir durum. İlk görüldüğü bir mera alanından ortaya çıkıp, özellikle ayçiçeği üretim alanlarına doğru bir kayma söz konusu. Bildiğimiz gibi bunun benzerini geçen yıl çayır tırtılı ile de yaşamıştık bu bölgede. Çayır tırtılı nasıl uzun yıllar sonra bir salgın yaptıysa, çekirge de benzer potansiyele sahip böcekler arasında yer almakta ve bu durumu bu sene de yaşamış olduk. Bunun benzeri zararlar böcekler görebiliriz ve benzer vakalarla karşılaşabiliriz.” dedi.