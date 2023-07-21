Trakya’da “İtalyan çekirgesi” tehdidi | “Arkasına rüzgarı alırsa başka alanlara gidebilir”
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 3 bin dekar ekili ayçiçeği tarlasına dadanan çekirgelerin türünün, İtalyan çekirgesi olduğu belirlendi. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Sağlam, İtalyan çekirgelerinin, başka alanlara da kayabileceği uyarısında bulundu.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Hanoğlu Mahallesi'nde ekili ayçiçeği tarlalarında çok sayıda çekirge görülmeye başlandı. Çekirgelerin, ayçiçeği bitkilerinin yapraklarını yiyerek zarar verdiği görüldü.
Tarla sahiplerinin ihbarı üzerine gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek inceleme yaptı. İncelemenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ilaç gönderildi.