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Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor

DHA

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava Trakya bölgesinde hayatı olumsuz etkiliyor.

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    Trakya, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.
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    Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklığı eksi 1, Edirne'de 1 dereceye düştü.
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    Kar yağışı nedeniyle deniz ve kara ulaşımında aksamalar meydana geldi.
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    Tekirdağ Ceynak limanından, Avşa, Karabiga ve Marmara adalarına sefer yapan arabalı feribot seferleri durduruldu. Balıkçı tekneleri ise marinaya sığındı. Sahilde ise şiddetli fırtına nedeni ile büyük dalgalar oluştu.
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    Fırtına bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu.
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    Kar yağışının yarın öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.
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