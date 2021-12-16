Trakya'da kar yağışı

EDİRNE VE TEKİRDAĞ

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Edirne'de de sınıra yakın köylerde kar yağışı ara ara etkili oluyor.

Kentin kuzey bölgesindeki yerleşimlerde yağmur zaman zaman kara dönüşüyor. Bu nedenle henüz yere düşen kar tutmasa da hava sıcaklığının azalacağı sabaha karşı kar yağışın daha etkili olması bekleniyor.