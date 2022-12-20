Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Araçların üzeri karla kaplanırken, ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor - 1

Tekirdağ'ın Malkara ilçe merkezinde etkili olan yağış nedeniyle bazı araçların üzeri karla kaplandı.

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor - 2

Özellikle yüksek kesimlerde görülen kar, ilçenin bazı bölgelerini beyaza bürüdü. Kentte hava sıcaklığı 3 derece ölçüldü.

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor - 3

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı, Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı civarını beyaza büyüdü.

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor - 4

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede, ulaşımda aksama yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor - 5

Edirne'de de hava sıcaklığı, sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü.

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor - 6
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor - 7

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