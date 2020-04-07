Trakya'da karantinaya alınan ilk köy

Karar doğrultusunda köyün tüm giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından bariyerlerle kapatılarak kontrol altına alındı.

BELEDİYE MASKE VE ELDİVEN DAĞITTI Öte yandan, karantina kararının çıkmasının ardından Pınarhisar Belediyesi ekipleri köye gelerek dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler daha sonra köy sakinlerine maske ve eldiven dağıttı.