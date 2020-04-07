Trakya'da karantinaya alınan ilk köy

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyü, Trakya’da corona virüs nedeniyle karantinaya alınan ilk köy oldu. 2 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı köye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından durduruldu. 350 nüfuslu köyden sadece muhtarlık izin belgesi eşliğinde tarımsal faaliyetler için çıkış yapılabiliyor.
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İHA 07.04.2020 - 11:55| Son Güncelleme : 07.04.2020 - 12:16
Kırklareli Valiliği’nin dün akşam yaptığı duyuruyla birlikte, 2 kişinin corona virüs testinin pozitif çıkması ve köydeki insanlarla temasa geçmesi sonucu Kurudere köyü saat 16.00 itibariyle karantina altına alındı.
Karar doğrultusunda köyün tüm giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından bariyerlerle kapatılarak kontrol altına alındı.
Trakya’nın ilk karantina altına alınan köyünden çıkış sadece tarımsal faaliyet amacıyla köy muhtarlığından alınan izin belgesiyle yapılabiliyor.
BELEDİYE MASKE VE ELDİVEN DAĞITTI
Öte yandan, karantina kararının çıkmasının ardından Pınarhisar Belediyesi ekipleri köye gelerek dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler daha sonra köy sakinlerine maske ve eldiven dağıttı.
KARANTİNA 14 GÜN SÜRECEK
Tüm bunların yanı sıra Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre köyde corona virüs hastası 2 kişinin tespit edildiği ve bu kişilerin köy halkıyla temas ettiğinin anlaşılması sonucu karantina kararı alındığı ve karantinanın 14 gün süreceği belirtildi.
Karantinanın uzatılıp uzatılmamasına 14 gün sonunda yapılacak değerlendirme sonucunda karar verilecek.
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