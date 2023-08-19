Trakya’da kuraklık tehlikesi | “Çok büyük sıkıntılar yaşayabiliriz”

Edirne'de geçen yıl ağustos ayında 198 milyon 611 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki su miktarı, bu yılın ağustos ayında 193 milyon 659 bin metreküp oldu.

Kırklareli'nde geçen yılın ağustos ayında 193 milyon 302 bin metreküp olarak ölçülen 4 barajdaki su miktarı, bu yıl 113 milyon 439 bin metreküpe geriledi.

Tekirdağ'da ise geçen yılın ağustos ayında 164 milyon 330 bin metreküp olan 4 barajın su miktarı, 117 milyon 402 bin metreküp olarak kayda geçti. Geçen yılın aynı ayına göre barajlarda 131 milyon 743 bin metreküp (yüzde 23) azaldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın ortalama doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azaldı.