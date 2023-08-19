Trakya’da kuraklık tehlikesi | “Çok büyük sıkıntılar yaşayabiliriz”
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da, 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın ortalama doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azaldı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 41 olarak ölçülürken, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, “Eğer biz suyu doğru ve tasarruflu kullanamazsak çok büyük sıkıntılar yaşayabiliriz.” dedi.
Kuraklık nedeniyle doluluk oranları her geçen gün azalan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 14 barajdaki ortalama doluluk oranı yüzde 41 olarak ölçüldü.