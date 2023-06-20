Trakya'da lavanta hasadı başladı
Trakya'da 8 yıl önce ilk kez Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen ve aradan geçen süreçte bugün ekim alanı 3 bin 600 dekara ulaşan lavantada, hasat mesaisi başladı. Ülke genelinde 47 bin dekara ekilen lavantada 5 yılda Türkiye'nin kendine yeter duruma geleceği ifade ediliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Bulgaristan'dan fidesi getirilerek, 8 yıl önce Edirne'de ekimine başlanan lavanta, üreticinin alternatif bitkisi oldu.