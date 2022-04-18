Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Trakya'da süren sağanak yağış gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.04.2022 - 05:52

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı - 1

Yeni hava sistemiyle bölgede hava sıcaklıkları ani düşüş gösterdi.

Sağanakların etkili olduğu Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı - 2

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında etki olan kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü.

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı - 3

Kar kalınlığının 4 santimetre olduğu bölgede, araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Hamzabeyli ve Lalapaşa ilçesine bağlı bazı köyler kar yağış nedeniyle beyaza büründü.

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı - 4
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı - 5
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı - 6
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı - 7
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı - 8
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı - 9
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı - 10
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı - 11
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı - 12
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı - 13
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı - 14

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