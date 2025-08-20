Transfer fayı tehdidi! Balıkesir depreminden sonra iki ilçeye işaret etti
Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge yakından takip ediliyor. DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremin ardından Gelenbe Fayı'nın üzerine gelen stresi güney ve kuzeye yaydığını söyledi. Sözbilir, iki ilçeye dikkat çekti.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen pazar akşamı saat 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.
AFAD uyarmıştı! İstanbul, Bursa, İzmir'i uykudan uyandıran deprem bildirimi
Pazar akşamı meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde şiddetli hissedildi.
Depremde ilçe merkezinde bir, kırsal mahallelerde de 12'si metruk 16 bina yıkıldı.
İlçe merkezinde yıkılan binada Nihat Önbaş (81) yaşamını yitirdi.