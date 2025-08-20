Transfer fayı tehdidi! Balıkesir depreminden sonra iki ilçeye işaret etti

Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge yakından takip ediliyor. DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremin ardından Gelenbe Fayı'nın üzerine gelen stresi güney ve kuzeye yaydığını söyledi. Sözbilir, iki ilçeye dikkat çekti.

Transfer fayı tehdidi! Balıkesir depreminden sonra iki ilçeye işaret etti - 1

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen pazar akşamı saat 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

AFAD uyarmıştı! İstanbul, Bursa, İzmir'i uykudan uyandıran deprem bildirimi

Pazar akşamı meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde şiddetli hissedildi.

Depremde ilçe merkezinde bir, kırsal mahallelerde de 12'si metruk 16 bina yıkıldı.

İlçe merkezinde yıkılan binada Nihat Önbaş (81) yaşamını yitirdi.

Transfer fayı tehdidi! Balıkesir depreminden sonra iki ilçeye işaret etti - 2

"ARTÇILAR 5 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR ÇIKABİLİR"

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

6,1 büyüklüğündeki ana şoktan önce bölgede meydana gelen irili-ufaklı depremleri anımsatan Sözbilir, "Artçılar 4 bini geçmiş durumda. En büyük artçılar 4.5, 4.6 büyüklüğünde. Bu depremin özelinde 5 büyüklüğüne kadar çıkabilir." dedi.

Transfer fayı tehdidi! Balıkesir depreminden sonra iki ilçeye işaret etti - 3

Bu depremlerin önemli bir kısmının Sındırgı Fayı üzerinde gerçekleştiğini anlatan Sözbilir, "Bir kısmı da güney kısmındaki dağlık alanda yaşanıyor. Bu da Sındırgı Fayı'nın dışındaki fayların da sisteme katıldığını gösteriyor. Bu faylarla ilgili çalışmalar sürüyor." şeklinde konuştu.

Transfer fayı tehdidi! Balıkesir depreminden sonra iki ilçeye işaret etti - 4

Sözbilir, Gelenbe Fayı'na da dikkat çekti.

"Sındırgı, Simav Fay zonunun en batı ucu. Deprem, bu fay zonunun en batı ucunda gerçekleşti. Bunun da batısında Gelenbe Fay zonu var. Bu fay, Sındırgı Fayı'na dik bir fay. Depremlerin hepsi, Gelenbe Fayı'nın üzerinde bitiyor." diyen Sözbilir, depremlerin daha batıya geçmediğine dikkat çekti.

Gelenbe Fayı'nın bir bariyer görevi gördüğünü anlatan Sözbilir, "Depremlerin doğuya doğru kaydığı bir model ortaya çıkıyor. En batıda bir kırılma gerçekleşiyor. Ondan sonraki artçılar daha doğuda gerçekleşiyor." şeklinde konuştu.

Transfer fayı tehdidi! Balıkesir depreminden sonra iki ilçeye işaret etti - 5

"AKHİSAR VE KIRKAĞAÇ TARAFLARINDA BAZI DEPREMLER BEKLENEBİLİR"

Gelenbe Fayı'nın literatürde transfer fayı olarak geçtiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, şöyle devam etti:

"Üzerine gelen stresi güneye ve kuzeye yayıyor. Güneye devam etmesi durumunda Akhisar ve Kırkağaç taraflarında bazı depremler beklenebilir.

Kuzeye doğru aktarırsa Balıkesir tarafına aktarabilir. Balıkesir Fayı'nın Gökçeyazı segmenti burada. Orası, önemli bir bölge.

Balıkesir ilinin merkez olarak yerleştiği bir fay. Kritik bir yer olarak değerlendirilebilir. Gelenbe Fayı etkilendi. Bazı depremler oldu. Ama kırılma beklemiyoruz.

Kırılma olursa bu fay 7 büyüklüğünde deprem üretebilir."

