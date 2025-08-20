Transfer fayı tehdidi! Balıkesir depreminden sonra iki ilçeye işaret etti

Sözbilir, Gelenbe Fayı'na da dikkat çekti.

"Sındırgı, Simav Fay zonunun en batı ucu. Deprem, bu fay zonunun en batı ucunda gerçekleşti. Bunun da batısında Gelenbe Fay zonu var. Bu fay, Sındırgı Fayı'na dik bir fay. Depremlerin hepsi, Gelenbe Fayı'nın üzerinde bitiyor." diyen Sözbilir, depremlerin daha batıya geçmediğine dikkat çekti.

Gelenbe Fayı'nın bir bariyer görevi gördüğünü anlatan Sözbilir, "Depremlerin doğuya doğru kaydığı bir model ortaya çıkıyor. En batıda bir kırılma gerçekleşiyor. Ondan sonraki artçılar daha doğuda gerçekleşiyor." şeklinde konuştu.