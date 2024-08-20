Tren raylarında acı son: “Rayların ortasına uzandı, tüm müdahalelerimize rağmen tren durmadı”

“TREN YOLUNDA 3 SAAT 25 DAKİKA ZAMAN GEÇİRMİŞ”

Demans hastası olan annesinin saat 06.41’de evden çıktığını, durumu fark edip aramaya başladığını belirten Cankut Bayhan, “Anladığım kadarıyla kazada hayatını kaybedene kadar bu tren yolu üstünde 3 saat 25 dakikalık bir zaman geçirmiş. Saat 08.00-08.20 aralığında buradan geçen tek vagonluk bir kontrol bakım ünitesi var. Şahitlerden aldığımız duyumlara göre, buradan geçen makinistin annemi gördüğü, ‘Ben de onu oralarda oyalanırken gördüm. Benden de son anda sıyırdı’ şeklinde beyanları olduğunu öğrendik.” diye konuştu.

Cankut Beyhan şöyle devam etti:

“Kazaya sebep olan makinistin ise başka bir beyanı var. ‘Benden önceki tren durabilmiş. Onun fren tertibatı benimki gibi değil. Ben aynı şekilde duramadım’ şeklinde kendi durumunu anlatırken daha önce annemi görüp yavaşlayabilen, annemin rayda ilerlerken kaçabilmesi için ona müsaade eden ama neticesinde onu gören ve haber vermeyen bir başka tren olduğunu da öğrenmiş bulunuyoruz.”