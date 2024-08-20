Tren raylarında acı son: “Rayların ortasına uzandı, tüm müdahalelerimize rağmen tren durmadı”
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde demans hastası Şükran Bayhan, kömür yüklü trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Bayhan’ın yaşamını yitirdiği kaza anına ilişkin görünütler ortaya çıktı. Görüntülere, kadının dengesini kaybedip raylara düştüğü, trenin üzerinden geçtiği anlar ve makinist ile tren şefinin çarpma öncesi ve sonrası yaşadığı panik anları yansıdı. Demir yolu üzerinde yürüyen annesini başka tren makinistlerinin gördüğünü, buna rağmen diğer makinistleri uyarmadığını öne süren Cankut Bayhan, “Annemi görürseniz haber verin’ dediğim makinistin ifadesinin ve o trenin kamera görüntülerinin mahkeme tarafından incelenmesini istiyorum.” diye konuştu.
Zonguldak’ta trenin çarptığı demans hastası kadının öldüğü kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.Olay, 8 Mayıs günü Kilimli ilçesi sahil yolu mevkisinde meydana geldi.