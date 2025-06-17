Trendyol çöktü m? Trendyol Go'da sorun mu var, neden girilmiyor?

Popüler alışveriş platformu Trendyol'da erişim sorunu yaşandığı kullanıcılar tarafından iddia ediliyor. Trendyol Go üzerinden sipariş vermek isteyenler ''Şuan isteğinizi gerçekleştiremiyoruz'' yanıtı ile karşılaştıklarını paylaştı. Peki, Trendyol Go çöktü mü?

Trendyol çöktü m? Trendyol Go'da sorun mu var, neden girilmiyor? - 1

Online alışveriş sitesi Trendyol'da sorun yaşandığı gündeme geldi. Kullanıcıların bir bölümü özellikle Trendyol Go platformundan sipariş veremediklerini sosyal medyada dile getiriyor. İşte, Trendyol'da son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

Trendyol çöktü m? Trendyol Go'da sorun mu var, neden girilmiyor? - 2

TRENDYOL ÇÖKTÜ MÜ?

Trendyol “Trendyol Go üzerinden siperiş veremediklerini ifade ediyor. Üyeler, ''Şuan isteğinizi gerçekleştiremiyoruz.'' açıklaması ile karşılaştıklarını bildirdi. Konuya dair resmi açıklama henüz bulunmuyor.

Trendyol çöktü m? Trendyol Go'da sorun mu var, neden girilmiyor? - 3

Downdetector'e göre de platformdaki sorun giderilmiş durumda.

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