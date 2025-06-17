Trendyol çöktü m? Trendyol Go'da sorun mu var, neden girilmiyor?
Popüler alışveriş platformu Trendyol'da erişim sorunu yaşandığı kullanıcılar tarafından iddia ediliyor. Trendyol Go üzerinden sipariş vermek isteyenler ''Şuan isteğinizi gerçekleştiremiyoruz'' yanıtı ile karşılaştıklarını paylaştı. Peki, Trendyol Go çöktü mü?
Online alışveriş sitesi Trendyol'da sorun yaşandığı gündeme geldi. Kullanıcıların bir bölümü özellikle Trendyol Go platformundan sipariş veremediklerini sosyal medyada dile getiriyor. İşte, Trendyol'da son durum...