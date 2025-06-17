Trendyol çöktü m? Trendyol Go'da sorun mu var, neden girilmiyor?

TRENDYOL ÇÖKTÜ MÜ?

Trendyol “Trendyol Go üzerinden siperiş veremediklerini ifade ediyor. Üyeler, ''Şuan isteğinizi gerçekleştiremiyoruz.'' açıklaması ile karşılaştıklarını bildirdi. Konuya dair resmi açıklama henüz bulunmuyor.