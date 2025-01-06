Tropikal Medicanes tehlikesi kapıda: "Şiddeti gittikçe artıyor, yıkıcı olabilir!"

El Nino ve Kuzey Atlantik salınımı gibi küresel atmosfer olaylarının, deniz ısı dalgalarının başlamasında büyük rol oynadığına işaret eden Beşiktepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İklim değişikliği ile birlikte bu tür ekstrem olayların sıklığı ve şiddeti artıyor. Denizlerin fiziksel özellikleri, bu olayların süresi ve şiddetini kontrol ediyor.

Denizden atmosfere olan geri besleme nedeniyle, denizlerdeki ani sıcaklık artışlarının atmosfer olaylarını etkilemesi kaçınılmaz.

Hava tahmin modellerinin deniz ısı dalgalarını dikkate alması, tahminlerin doğruluğu açısından gerekiyor. Meteoroloji istasyonlarının hepsi karada bulunuyor, denizler çok az takip ediliyor.

Deniz-atmosfer ilişkisinin daha iyi uygulandığı atmosfer modelleri, iklim değişikliği etkisiyle öngörülmesi zorlaşan meteorolojik tahminleri daha tutarlı hale getirebilir.”