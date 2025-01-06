Tropikal Medicanes tehlikesi kapıda: "Şiddeti gittikçe artıyor, yıkıcı olabilir!"
Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle artan atmosfer ve deniz suyu sıcaklıkları deniz ısı dalgalarına yol açıyor. Türkiye’yi çevreleyen denizlerde, 2009’dan bu yana şiddeti ve sıklığını üç kat artıran deniz ısı dalgaları, Medicanes adı verilen tropikal kasırgalara benzeyen atmosferik düşük basınç sistemi tehlikesini doğuruyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde ekstrem hava olaylarının sıklığının ve şiddetinin artacağına dikkat çekiyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe, iklim değişikliğinin etkisiyle artan atmosfer ve deniz suyu sıcaklıklarının deniz ısı dalgalarına yol açtığını, bunun daha yüksek deniz suyu sıcaklıklarına ve fırtına, kasırga gibi aşırı hava olaylarının görülmesine neden olabileceğini söyledi.