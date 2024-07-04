TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? TRT 1 EURO 2024 maç frekansı nasıl ayarlanır? TRT frekans ayarı yapma

EURO 2024'te heyecan çeyrek final maçları ile devam edecek. Mücadeleler TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Özellikle milli takımın maçını izlemek isteyen pek çok futbolsever, TRT frekans ayarlarını araştırıyor. Karşılaşmaları canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler şifre sorunu ile karşılaşabiliyor. Bu sorunun çözümü ise oldukça basit. Peki, TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? TRT 1 canlı nasıl izlenir?

TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? TRT 1 EURO 2024 maç frekansı nasıl ayarlanır? TRT frekans ayarı yapma - 1

UEFA tarafından uygulanan uluslararası yayın hakları sınırlılık politikasına göre dünyadaki tüm resmi yayıncılar, ülke sınırlarını aşan frekanslarını EURO 2024 maçları esnasında şifreliyor. TRT 1 Uydu Frekans Bilgileri güncelledikten sonra karşılaşmalar kesintisiz ve şifresiz olarak izlenebilecek. EURO 2024 TRT 1 frekans ayarı televizyonun uydu alıcısının ayarlar veya kurulum menüsü üzerinden gerçekleştirilebilir.

TÜRKİYE HABERLERİ

TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? TRT 1 EURO 2024 maç frekansı nasıl ayarlanır? TRT frekans ayarı yapma - 2

TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Kurulum menüsüne giriş yapan izleyiciler, tek kanal arama menüsüne giriş yaparak uydu alanına “ "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket “ seçerek şebekede ara kısmını açık duruma getiriyor.

İkinci bir yöntem olarak TRT 1 frekans güncellemesi manuel olarak kumanda üzerinden gerçekleştirebilir. Televizyondan ayarlar bölümüne giriş yapılır ve ardından menüden “ TP Ekle” seçeneği işaretlenerek ayarlar veya kanala ayarları bölümünden “ TP Ekle” seçeneği seçilerek mavi tuşa basılır ve TP ekleme ekranına geçilir.


TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? TRT 1 EURO 2024 maç frekansı nasıl ayarlanır? TRT frekans ayarı yapma - 3

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ


EURO 2024 maçları için güncel TRT 1 uydu frekans bilgileri şu şekilde;

Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: ¾

Frekans ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra kumanda üzerinden “ Okey” tuşuna basarak frekansı kaydedebilirsiniz. Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesi üzerinden TRT 1 HD’yi bularak maçları takip edebilirsiniz.

TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? TRT 1 EURO 2024 maç frekansı nasıl ayarlanır? TRT frekans ayarı yapma - 4

TRT 1 CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

TRT 1 canlı yayınını internet üzerinden TRT'nin ücretsiz dijital platformu TABİİ üzerinden izleyebilirsiniz.

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