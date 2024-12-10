TSE personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere personel alımı yapacak. Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere 161 personel alınacak. Yakın zaman önce başlayan başvuru sürecinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, TSE personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?
Türk Standardları Enstitüsü 161 personel alacak. TSE'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 1 Aralık'ta başladı ve 10 Aralık günü saat 23.59'da sona erecek.