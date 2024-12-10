TSE personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere personel alımı yapacak. Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere 161 personel alınacak. Yakın zaman önce başlayan başvuru sürecinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, TSE personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

TSE personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? - 1

Türk Standardları Enstitüsü 161 personel alacak. TSE'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 1 Aralık'ta başladı ve 10 Aralık günü saat 23.59'da sona erecek.

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TSE personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? - 2

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin (http://www.tse.org.tr) "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresleri üzerinden yapabilecek.

TSE personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? - 3

SINAV YERİ VE TARİHİ

Başvuran adaylar, öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Sınava girme hakkı kazananlar ile sınavın yeri ve tarihi, 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.

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