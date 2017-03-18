TSK arşivinden Çanakkale zaferi fotoğrafları
NTV Haber
Tarihin en büyük ve en çetin savaşlarından birinin yaşandığı Çanakkale'de hem karada hem denizde verilen mücadelelerde iki taraf 500 binden fazla zayiat verdi. Yarın Çanakkale Savaşı'nın 103. yıldönümü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) arşivinden paylaşılan Çanakkale Savaşı`na ait fotoğraflar...
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Bugün 18 Mart...
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü.
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Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun 103 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı 'Çanakkale Geçilmez Destanı'nın yıl dönümü, Türkiye'nin dört yanında kutlanacak.
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Kocaman bir dünya savaşının sadece bir cephesi olsa da, Çanakkale hem kazanan hem de kaybeden için pahalıya mal oldu.
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490.000’e yakın askerle gelen itilaf devletleri, 300.000’den fazla zayiat verdi.
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5Buna karşılık Osmanlı tarafının 315.000 askerinin 250.000 tanesi ana yurdunu korurken zayii oldu.
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6Çanakkale, sonucunda toplamda yarım milyondan fazla insan genç yaşta savaşın yarattığı acılardan etkilendi.
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7İşte TSK arşivinde yer alan Çanakkale Savaşı'na ait fotoğraflar...
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9Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), geçtiğimiz yıl Çanakkale Zaferi`nin yıldönümü dolayısıyla Çanakkale Savaşı`na ait fotoğraflar paylaşmıştı.
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