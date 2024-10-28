TSK'dan ardı ardına operasyon: Son 6 günde 176 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırının yaşandığı gün, Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi. 47 terör hedefi vurulurken 2'si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi.

24 Ekim'de ise Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik hava harekatları düzenlendi ve 30 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

25 Ekim'de, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.