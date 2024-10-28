TSK'dan ardı ardına operasyon: Son 6 günde 176 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 176 terörist etkisiz hale getirdi.
Ankara'da PKK'lı teröristler tarafından 23 Ekim'de TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısından 5 kişi şehit olurken 22 kişi yaralandı.
Terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından PKK'lı teröristlere yönelik çok sayıda hava harekatı ve operasyon düzenlendi.