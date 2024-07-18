TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında özel hazırlık yaptı. TCG Anadolu gemisi KKTC'ye liman ziyareti yapacak, 50. yıl anısına 50 gemi ile denizde geçit töreni icra edilecek, 2 Bayraktar AKINCI TİHA ile 4 F-16 savaş uçağı da törende yer alacak. Etkinliklere katılacak 2 Bayraktar AKINCI TİHA, yaklaşık 3 saatlik tarihi bir uçuşla KKTC'ye intikal etti.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında, TSK tarafından resmi törenler, anma yürüyüşleri ve şehitlik ziyaretlerinin yer aldığı birçok etkinlik düzenlenecek.