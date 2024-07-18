TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni

Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisinin yanı sıra etkinliklerde, 50 pare top atışı, bando ve mehteran birliği ile ünlü sanatçıların katılımıyla konserler, Mutlu Barış Harekatı Semineri, konferansı, sempozyumu, makale yarışması, spor müsabakaları, ağaç dikimi, belgesel ve film gösterimleri ve kardeş ülke etkinlikleri başta olmak üzere birçok anlamlı ve özel faaliyet gerçekleştirilecek. ​Ayrıca, 50'nci yıla özel anı pulu ve madeni para basımı yapılacak.