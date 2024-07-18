TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında özel hazırlık yaptı. TCG Anadolu gemisi KKTC'ye liman ziyareti yapacak, 50. yıl anısına 50 gemi ile denizde geçit töreni icra edilecek, 2 Bayraktar AKINCI TİHA ile 4 F-16 savaş uçağı da törende yer alacak. Etkinliklere katılacak 2 Bayraktar AKINCI TİHA, yaklaşık 3 saatlik tarihi bir uçuşla KKTC'ye intikal etti.

TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni - 1

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında, TSK tarafından resmi törenler, anma yürüyüşleri ve şehitlik ziyaretlerinin yer aldığı birçok etkinlik düzenlenecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni - 2

Etkinliklerde, TCG Anadolu gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) liman ziyareti yapacak ve 50. yıl anısına 50 gemi ile denizde geçit töreni icra edilecek. Geçit töreninde 2 Bayraktar AKINCI TİHA ile 4 F-16 savaş uçağı da yer alacak.

TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni - 3

Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisinin yanı sıra etkinliklerde, 50 pare top atışı, bando ve mehteran birliği ile ünlü sanatçıların katılımıyla konserler, Mutlu Barış Harekatı Semineri, konferansı, sempozyumu, makale yarışması, spor müsabakaları, ağaç dikimi, belgesel ve film gösterimleri ve kardeş ülke etkinlikleri başta olmak üzere birçok anlamlı ve özel faaliyet gerçekleştirilecek. ​Ayrıca, 50'nci yıla özel anı pulu ve madeni para basımı yapılacak.

TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni - 4

AKINCI TİHA'LAR KKTC'DE

TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni - 5

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen 2 Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), kutlama programına katılmak üzere tarihi bir uçuşa imza attı.

TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni - 6

AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan 2 Bayraktar AKINCI TİHA, yaklaşık 3 saatlik uçuş sonrasında KKTC Geçitkale Havalimanı'na başarıyla iniş gerçekleştirdi. Ortalama 29 bin feet irtifadan seyreden Bayraktar AKINCI TİHA'lar, gökyüzünde 1022 kilometre mesafe katetti. Milli TİHA'lar KKTC'deki 50. yıl programı kapsamında düzenlenecek kutlamalarda gösteri uçuşları yapacak.

TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni - 7
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni - 8
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni - 9
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni - 10
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni - 11
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