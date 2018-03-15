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TSK'dan terör örgütüne büyük darbe!

Anadolu Ajansı

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyon çerçevesinde, Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

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    Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyon çerçevesinde, Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.
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    Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen başarılı operasyonlarla, bölge PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütlerinden temizlenmeye devam ediyor.
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    Bu kapsamda operasyonlar esnasında Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve söz konusu imalathane içinde kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.
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