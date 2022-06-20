TSK'nın 'cesur keşif köpekleri'

Mehmetçiğin yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda yer alan köpekler, özellikle son dönemlerde mağara ve tünellerde saklanan teröristlerin tespit edilmesinde aktif rol oynuyor

Haberler - Anadolu Ajansı 20.06.2022 - 11:52

TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' - 1

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarda cesaret ve çeviklikleriyle ön plana çıkan keşif köpekleri, 'da zorlu eğitimlerden geçiriliyor.

TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' - 2

Gemlik ilçesinde bulunan Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasındaki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda 7 farklı branşta köpek yetiştiriliyor.

TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' - 3

Keşif köpeği branşında eğitimlerine henüz 3 aylıkken başlanan köpekler, özel olarak hazırlanan parkurlarda 18 aylık zorlu bir sürece tabi tutuluyor.

TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' - 4

Eğiticisinin kontrolünde olan keşif köpeklerine uzmanlarca detaylı olarak itaat eğitimi veriliyor.

TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' - 5

Atletik yapıları, güç, cesaret ve çeviklikleriyle ön plana çıkan keşif köpekleri, operasyonlarda karşılaşılabilecek zorlu engelleri aşmak için özen ve özveriyle eğitiliyor.

TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' - 6

Mehmetçiğin yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda yer alan köpekler, özellikle son dönemlerde icra edilen mağara ve tünel operasyonlarında saklanan teröristlerin tespit edilmesinde aktif rol oynuyor.

TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' - 7
TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' - 8
TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' - 9
TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' - 10
TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' - 11
TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' - 12
TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' - 13
TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' - 14
TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' - 15
TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' - 16
TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' - 17
TSK'nın 'cesur keşif köpekleri' - 18

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