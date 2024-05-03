TSK’nın en büyük tatbikatlarından EFES-2024’te bir ilk
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin planlı en büyük tatbikatlarından olan EFES-2024 Tatbikatı’nın Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikat Kontrol Merkezi’nde gerçekleştirildi. 19 ülkeden 87’si yabancı 267 askeri personelin katımıyla gerçekleşen faaliyette, askeri temsilciler tarihinde ilk defa uzaktan bağlantı yoluyla yönetilen tatbikatla ilgili bilgi aldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin planlı en büyük tatbikatlarından olan ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen EFES-2024 Tatbikatının Bilgisayar Destekli Komuta Yeri’nde Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti gerçekleştirildi.