TSK’nın en büyük tatbikatlarından EFES-2024’te bir ilk

TATBİKAT İLK DEFA UZAKTAN BAĞLANTI YOLUYLA YÖNETİLİYOR

Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 ülkeden 87’si yabancı 267 personel ile 12 kamu kurum ve kuruluşunun katıldığı tatbikatın, Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi’nin ulaştığı yetenek, muhabere bilgi sistemleri altyapısı ve kabiliyetleri sayesinde tarihinde ilk defa uzaktan bağlantıyla yönetildiği öğrenildi.