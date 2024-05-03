TSK’nın en büyük tatbikatlarından EFES-2024’te bir ilk

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin planlı en büyük tatbikatlarından olan EFES-2024 Tatbikatı’nın Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikat Kontrol Merkezi’nde gerçekleştirildi. 19 ülkeden 87’si yabancı 267 askeri personelin katımıyla gerçekleşen faaliyette, askeri temsilciler tarihinde ilk defa uzaktan bağlantı yoluyla yönetilen tatbikatla ilgili bilgi aldı.

TSK’nın en büyük tatbikatlarından EFES-2024’te bir ilk - 1

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin planlı en büyük tatbikatlarından olan ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen EFES-2024 Tatbikatının Bilgisayar Destekli Komuta Yeri’nde Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti gerçekleştirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

TSK’nın en büyük tatbikatlarından EFES-2024’te bir ilk - 2

Maslak’taki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı’nda yapılan faaliyete katılan 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk ile tatbikat direktörü 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, tatbikat öncesi şeref defterini imzaladı.

TSK’nın en büyük tatbikatlarından EFES-2024’te bir ilk - 3

Seçkin Gözlemci Günü’ne katılan askeri temsilciler, Tümgeneral Rasim Yaldız’ın tatbikat kapsamında brifing vermesinin ardından Tatbikat Kontrol Merkezi’ni gezdi.

TSK’nın en büyük tatbikatlarından EFES-2024’te bir ilk - 4

Katılımcı ülkelerin temsilcilerinden tatbikat faaliyetleri ile ilgili bilgi alan heyet, son olarak Harp Oyunu Salonu’nu ziyaret etti.

TSK’nın en büyük tatbikatlarından EFES-2024’te bir ilk - 5

TATBİKAT İLK DEFA UZAKTAN BAĞLANTI YOLUYLA YÖNETİLİYOR

Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 ülkeden 87’si yabancı 267 personel ile 12 kamu kurum ve kuruluşunun katıldığı tatbikatın, Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi’nin ulaştığı yetenek, muhabere bilgi sistemleri altyapısı ve kabiliyetleri sayesinde tarihinde ilk defa uzaktan bağlantıyla yönetildiği öğrenildi.

TSK’nın en büyük tatbikatlarından EFES-2024’te bir ilk - 6

Tatbikat gereği oluşturulan senaryolarda, gerçekliği artırmak amacıyla müşterek harekat simülasyon sistemi, sosyal medya programı ve kitle iletişim araçları, müşterek tatbikat yönetim modülü gibi birçok modern yazılım ve uygulama kullanıldığı belirtildi.

TSK’nın en büyük tatbikatlarından EFES-2024’te bir ilk - 7

Bilgisayar Destekli Komuta Yeri safhasının 8 Mayıs’a kadar devam edecek olan tatbikatın Fiili Atışlı Safhası ise 9-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek.

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