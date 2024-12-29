TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet!

Eğitimlerin ilk iki aşamasını başarıyla tamamlayan adaylardan yüksek not ortalamasına sahip olanlar, üçüncü safhadaki uzman nişancı eğitimine seçiliyor. Bu aşamada adaylar ​​​​​​​keskin nişancı tüfekleriyle 2000 metre mesafeye kadar atış yapıyor.



Keskin nişancı adayları, her türlü arazi ve hava koşulunda, gece gündüz fark etmeksizin hedeflerini "tek atış tek vuruş" parolasıyla tam isabetle vurmada uzmanlaşıyor.