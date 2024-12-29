TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) keskin nişancıları, Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birlik Komutanlığı'ndaki zorlu eğitim süreciyle görünmeden görmeyi öğreniyor. 2 kilometreye kadar hedefleri tam isabet vuruyor.
TSK'nın yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarında görev yapacak keskin nişancılar, fiziki kondisyonu ve atış becerileri yüksek olan profesyonel askerler arasından seçiliyor.
ATUNEB'de 3 aşamadan oluşan 10 haftalık eğitime alınan keskin nişancı adaylarına, eğitimleri süresince her gün fiziki kondisyon yüklemesi yapılıyor.