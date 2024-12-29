TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) keskin nişancıları, Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birlik Komutanlığı'ndaki zorlu eğitim süreciyle görünmeden görmeyi öğreniyor. 2 kilometreye kadar hedefleri tam isabet vuruyor.

TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet! - 1

TSK'nın yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarında görev yapacak keskin nişancılar, fiziki kondisyonu ve atış becerileri yüksek olan profesyonel askerler arasından seçiliyor.

ATUNEB'de 3 aşamadan oluşan 10 haftalık eğitime alınan keskin nişancı adaylarına, eğitimleri süresince her gün fiziki kondisyon yüklemesi yapılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet! - 2

Adaylar, zorlu bölümlerden oluşan pentatlonda yaptıkları çalışmalarla çeviklik, dayanıklılık ve denge becerilerini artırıyor.

Keskin nişancıların, zorlu arazi koşullarında birçok kas grubunu aynı anda kullanması gerektiği için adaylara her gün egzersiz yaptırılıyor.

TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet! - 3

Adaylara, eğitimin ilk aşamasında, kullanacakları keskin nişancı tüfekleri hakkında dersler veriliyor. Temel nişancılık ile hava koşullarının uzun mesafeli atışa etkileri konusunda da eğitim alan adaylar, 2000 metreye kadar çeşitli hedeflere yaptıkları atışlarla öğrendiklerini uygulama ve becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet! - 4

EĞİTİMLERDE YERLİ VE MİLLİ SİLAHLAR KULLANILIYOR

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah ve mühimmat, Türk askerinin gücüne güç katıyor. Keskin nişancı adayları 800 metreye kadarki atış faaliyetlerinde Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen keskin nişancı tüfeği KNT-76'yı kullanıyor.

TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet! - 5

Keskin nişancı adayları 1500 metre hedeflerinde ise yine MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12'yi kullanıyor.

TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet! - 6

ARAZİDE "GÖRÜNMEZ" OLMAYI ÖĞRENİYORLAR

Eğitimin ilk aşamasını geçen adaylar ikinci safhada Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda uygulamalı arazi eğitimine başlıyor. Bu süreçte adaylara arazide sızma, gizlenme, hedef tespiti ve sıyrılma eğitimleri veriliyor.

TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet! - 7

Gizlenme konusunda uzmanlaşan adaylar, giydikleri "ghillie suit" denen özel kamuflaj kıyafetleri, ilerleme ve siper alış biçimleriyle her türlü arazide adeta "görünmez" oluyor.

TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet! - 8

ARAZİ EĞİTİMLERİ SİMÜLASYONLARLA DA DESTEKLENİYOR

Keskin nişancı adayları, arazideki atış eğitimlerinin yanı sıra simülasyon destekli derslerle sürekli gelişim sağlıyor.

Simülasyon dershanesinde her türlü hava koşulu ve arazide atış eğitimi imkanını bulan adaylar, doğru atışın nasıl olması gerektiğini, gerçek atışta kullandığı silah modelinin adapte edildiği simülatör aracılığıyla öğreniyor.

TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet! - 9

TSK envanterindeki bütün silahların entegre edilebildiği simülasyon, adayların başarı oranını artırıcı bir ortam oluştururken atış maliyetinden de tasarruf sağlıyor.​​​​​​​

TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet! - 10

Eğitimlerin ilk iki aşamasını başarıyla tamamlayan adaylardan yüksek not ortalamasına sahip olanlar, üçüncü safhadaki uzman nişancı eğitimine seçiliyor. Bu aşamada adaylar ​​​​​​​keskin nişancı tüfekleriyle 2000 metre mesafeye kadar atış yapıyor.

Keskin nişancı adayları, her türlü arazi ve hava koşulunda, gece gündüz fark etmeksizin hedeflerini "tek atış tek vuruş" parolasıyla tam isabetle vurmada uzmanlaşıyor.

TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet! - 11

Bu süreçte, herhangi bir aşamada başarısız olan adaylar eğitim programından çıkarılırken, başarılı olanlar yurt içi ve dışındaki görev bölgelerine gönderiliyor.

TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet! - 12
TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet! - 13
TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet! - 14
TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet! - 15
TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet! - 16
TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet! - 17
TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet! - 18
TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet! - 19
TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet! - 20
TSK'nın keskin nişancıları: 2 kilometreden tam isabet! - 21
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