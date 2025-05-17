TSK'nın süper köpekleri: 12 farklı ırk 2 yılda eğitiliyor

KARAKTERİNE GÖRE EĞİTİM

"Bomba arama", "mayın arama", "narkotik madde arama", "devriye", "iz takip", "keşif", "arama" ve "ceset arama" branşlarında eğitilen köpeklerin hangi eğitimi alacağına ise bir heyet tarafından karar veriliyor. Irk, cinsiyet, mizaç, cesaret, ilgi alanı gibi genel hususlarda pek çok kritere göre değerlendirilen köpeklerin, hangi branşta eğitileceğinde karakteristik özellikleri etkili oluyor.