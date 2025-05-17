TSK'nın süper köpekleri: 12 farklı ırk 2 yılda eğitiliyor
TSK'nın Bursa'daki komutanlığında 3 aylıkken başlayan ve 2 yıl süren eğitimleri tamamlanan köpekler, başta komando olmak üzere TSK'nın çeşitli birliklerine sevk ediliyor.
1963'TEN BU YANA EĞİTİM VERİLİYOR
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda görev yapan Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda, nitelikli eğitilmiş askeri köpek ihtiyacını karşılamak için, 1963 yılından bu yana köpek üretim ve eğitimi yapılıyor.