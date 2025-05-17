TSK'nın süper köpekleri: 12 farklı ırk 2 yılda eğitiliyor

TSK'nın Bursa'daki komutanlığında 3 aylıkken başlayan ve 2 yıl süren eğitimleri tamamlanan köpekler, başta komando olmak üzere TSK'nın çeşitli birliklerine sevk ediliyor.

TSK'nın süper köpekleri: 12 farklı ırk 2 yılda eğitiliyor - 1

1963'TEN BU YANA EĞİTİM VERİLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda görev yapan Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda, nitelikli eğitilmiş askeri köpek ihtiyacını karşılamak için, 1963 yılından bu yana köpek üretim ve eğitimi yapılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

TSK'nın süper köpekleri: 12 farklı ırk 2 yılda eğitiliyor - 2

8 BRANŞTAKİ EĞİTİMLER 2 YIL SÜRÜYOR

Gemlik'teki merkezde üretilen ve yetiştirilen zerdava, akbaş, Kangal, Kars çobanı, Aksaray malaklısı ve Türk tazısının aralarında olduğu 6'sı yerli, 12 farklı ırktan köpek, 8 branşta zorlu eğitim alıyor. Köpeklerin 3 aylıkken başlayan eğitim süreci ortalama 2 yıl sürüyor.

TSK'nın süper köpekleri: 12 farklı ırk 2 yılda eğitiliyor - 3

KARAKTERİNE GÖRE EĞİTİM

"Bomba arama", "mayın arama", "narkotik madde arama", "devriye", "iz takip", "keşif", "arama" ve "ceset arama" branşlarında eğitilen köpeklerin hangi eğitimi alacağına ise bir heyet tarafından karar veriliyor. Irk, cinsiyet, mizaç, cesaret, ilgi alanı gibi genel hususlarda pek çok kritere göre değerlendirilen köpeklerin, hangi branşta eğitileceğinde karakteristik özellikleri etkili oluyor.

TSK'nın süper köpekleri: 12 farklı ırk 2 yılda eğitiliyor - 4

Doğumdan 60 gün sonra annelerinden ayrılan köpekler, özel hazırlanan parkurlarda sosyalizasyon eğitimine tabi tutulup, çevre koşullarına ve insanlara alıştırılıyor. Bu sayede özgüven de kazanan köpekler, 3 aylıkken eğitim alacakları branşlara özgü testlere tabii tutuluyor. Bu sayede köpeklerin fiziksel ve karakter özelliklerine uygun branşlarda eğitim alması sağlanıyor.

TSK'nın süper köpekleri: 12 farklı ırk 2 yılda eğitiliyor - 5

Eğitimleri tamamlanan köpekler, açılan kurslarda kullanıcı personeliyle eşleştirilip, askeri köpek timi olarak başta komando birlikleri olmak üzere, TSK'nın çeşitli birliklerindeki ilk görev yerlerine sevk edilmeden önce, eğiticileriyle, arazide gerçeğe yakın eğitim faaliyeti de gerçekleştiriyor.

TSK'nın süper köpekleri: 12 farklı ırk 2 yılda eğitiliyor - 6

Her türlü hava, arazi ve muharebe koşullarında görev yapabilecek şekilde eğitilmiş köpekler, bu faaliyetlerde, arama, mayın arama, bomba arama ve keşif görevlerini birebir icra edip, eğitimlerini pekiştiriyor.

TSK'nın süper köpekleri: 12 farklı ırk 2 yılda eğitiliyor - 7

DUYULARI KESKİN KÖPEKLER İLK SIRADA

Mayın arama ve bomba arama branşlarında kokuyu ayırt etme duyuları keskin Alman çoban, Labrador ve Belçika malinois ırkı köpekler tercih ediliyor.

TSK'nın süper köpekleri: 12 farklı ırk 2 yılda eğitiliyor - 8

Güç, cesaret ve çeviklikleriyle ön plana çıkan genelde Belçika malinois ve Alman çoban köpeklerinden seçilen keşif köpekleri ise yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlarda etkin rol oynuyor.

TSK'nın süper köpekleri: 12 farklı ırk 2 yılda eğitiliyor - 9

UZAKTAN KONTROL SİSTEMİ

Köpekler için özel olarak üretilen ve TSK envanterine giren Uzaktan Komuta Kontrol Sistemi (UKKS) ile de askerlerin terörle mücadele operasyonlarındaki başarısının artması hedefleniyor.

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