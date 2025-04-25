Tsunami tehlikesi: İstanbul ve Marmara'da hangi ilçe risk altında?
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, tsunami riskini gündeme taşıdı. İstanbul ve Marmara kıyılarını kapsayan tsunami risk haritası geliştirildi. Haritayla olası Marmara depremi sonrası yaşanabilecek tsunami dalgalarının etkileyebileceği taşkın alanları belirlendi.
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Marmara Bölgesi'ndeki diğer illerden de hissedildi.
Deprem anında Boğaz'da oluşan bir metrelik dev dalga, tsunami riskini gündeme tekrar getirdi.