TTK işçi alımı için kura çekimi ne zaman yapılacak?

TTK, Zonguldak için 1500, Bartın için 400 ve Karabük'ün Yenice ilçesi için 100 olmak üzere toplam 2 bin yeraltı "pano-ayak üretim işçisi" istihdam edecek. TTK kura çekiminin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın katılımı ile düzenlenmesi bekleniyor. İşte, 2023 TTK işçi alımı kuram çekimine dair son bilgiler...