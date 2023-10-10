TTK işçi alımı için kura çekimi ne zaman yapılacak?
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), yeraltı "pano-ayak üretim işçiliği" sanatında çalıştırılmak üzere daimi işçi statüsünde 2 bin kişi istihdam edecek. Söz konusu işçi alımı için Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri için başvurular İŞKUR aracılığı ile tamamlandı. Şimdi ise kura çekimi bekleniyor. Peki, TTK işçi alımı için kura çekimi ne zaman yapılacak?
TTK, Zonguldak için 1500, Bartın için 400 ve Karabük'ün Yenice ilçesi için 100 olmak üzere toplam 2 bin yeraltı "pano-ayak üretim işçisi" istihdam edecek. TTK kura çekiminin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın katılımı ile düzenlenmesi bekleniyor. İşte, 2023 TTK işçi alımı kuram çekimine dair son bilgiler...