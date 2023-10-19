TTK KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA: TTK Bartın ve Karabük kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 2 bin işçi alımı kura süreci devam ediyor. TTK Zonguldak kurası 13 Ekim'de gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'da TTK'ye 2 bin yeni işçi alımına ilişkin düzenlenen kura çekimi törenine katıldı. Şimdi ise Karabük ve Bartın kura çekimi gündemde. Peki, TTK Karabük ve Bartın kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 1.500'ü Zonguldak, 400'ü Bartın ve 100'ü Karabük olmak üzere toplamda 2 bin işçi alımı gerçekleştirecek. Zonguldak TTK 1.500 işçi alımı kura çekimi 13 Ekim Cuma günü Bahçelievler Zomguldak Site Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şimdi ise Karabük'te ve Bartın'da istihdam edilecek işçiler için kura bekleniyor.