TTK KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA: TTK Bartın ve Karabük kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 2 bin işçi alımı kura süreci devam ediyor. TTK Zonguldak kurası 13 Ekim'de gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'da TTK'ye 2 bin yeni işçi alımına ilişkin düzenlenen kura çekimi törenine katıldı. Şimdi ise Karabük ve Bartın kura çekimi gündemde. Peki, TTK Karabük ve Bartın kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TTK KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA: TTK Bartın ve Karabük kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 1

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 1.500'ü Zonguldak, 400'ü Bartın ve 100'ü Karabük olmak üzere toplamda 2 bin işçi alımı gerçekleştirecek. Zonguldak TTK 1.500 işçi alımı kura çekimi 13 Ekim Cuma günü Bahçelievler Zomguldak Site Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şimdi ise Karabük'te ve Bartın'da istihdam edilecek işçiler için kura bekleniyor.

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TTK KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA: TTK Bartın ve Karabük kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 2

TTK BARTIN VE KARABÜK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TTK'ye 2 bin yeni işçi alımına ilişkin, Bartın ve Karabük kura çekimleri 20 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.


TTK KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA: TTK Bartın ve Karabük kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 3

Bartın 400 işçi alımı kura çekimi, saat 14.00’te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak.

Karabük 100 işçi alımı kura çekimi, saat 16.00’da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda Karabük 4. Noteri tarafından yapılacak.

TTK KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA: TTK Bartın ve Karabük kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 4

KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENECEK?

TTK işçi alımı kura çekim töreni, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak paylaşılacak.

TTK KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA: TTK Bartın ve Karabük kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 5

TTK KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA

Elektronik kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan ASIL ve YEDEK adayların isim listesi http://www.taskomuru.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

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