TTK kura çekimi sonuçları 2025 isim listesi açıklandı mı? 10 Nisan Bartın, Zonguldak, Karabük kura sonuçları sorgulama

TTK 2000 Pano ayak üretim işçisi alımı gerçekleştirmek için 2023 yılında ilan yayımlamıştı. Pano ayak üretim işçisi alımı kapsamında asil ve yedek adayların tamamı çağrılmasına rağmen alım süreci tamamlanmadı. Yeniden yapılacak alımlar için TTK kura çekimi 10 Nisan Perşembe günü gerçekleştirildi. Bartın, Zonguldak ve Karabük illeri için yapılacak alımlara başvuru yapan adaylar kura çekimi sonuçlarına odaklandı. Peki TTK kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte, sonuçlara ilişkin detaylar…

TTK kura çekimi sonuçları 2025 isim listesi açıklandı mı? 10 Nisan Bartın, Zonguldak, Karabük kura sonuçları sorgulama - 1

Türkiye Taşkömürü Kurumu bugün 44 asıl ve 440 yedek adayın belirleneceği kura çekimini sabah saat 10.00’da başlattı. Kura çekimini canlı takip edemeyen adaylar ise isim listelerinde yer alıp almadığını, sonuçlar üzerinden görüntüleyecek. TTK 2.000 Pano ayak üretim işçisi alımı kura çekimi Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi’nde noter huzurunda tamamlandı. Peki TTK kura çekimi sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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TTK kura çekimi sonuçları 2025 isim listesi açıklandı mı? 10 Nisan Bartın, Zonguldak, Karabük kura sonuçları sorgulama - 2

TTK KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Türkiye Taşkömürü Kurumu Bartın, Karabük ve Zonguldak illerine yapılacak işçi alımı sonuçlarını henüz açıklamadı. Kura çekimi tamamlanırken kısa süre içerisinde resmi web sitesi üzerinden sonuçların isim listesi şeklinde duyurulması bekleniyor. Kura sonuçlarına ilişkin resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir. 

TTK kura çekimi sonuçları 2025 isim listesi açıklandı mı? 10 Nisan Bartın, Zonguldak, Karabük kura sonuçları sorgulama - 3

HANGİ İLE KAÇ ALIM YAPILACAK?

Zonguldak için 27 Asıl 270 Yedek, Bartın için 10 Asıl 100 Yedek, Karabük için 7 Asıl 70 Yedek olmak üzere toplam 44 Asıl ve 440 Yedek aday bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.

TTK kura çekimi sonuçları 2025 isim listesi açıklandı mı? 10 Nisan Bartın, Zonguldak, Karabük kura sonuçları sorgulama - 4

Kura çekiminin ardından asıl olarak adı çıkan adaylar belirlenen süre içerisinde istenen belgeleri kurumlara teslim edecek. Belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağırılacak.

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