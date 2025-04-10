TTK kura çekimi sonuçları 2025 isim listesi açıklandı mı? 10 Nisan Bartın, Zonguldak, Karabük kura sonuçları sorgulama
TTK 2000 Pano ayak üretim işçisi alımı gerçekleştirmek için 2023 yılında ilan yayımlamıştı. Pano ayak üretim işçisi alımı kapsamında asil ve yedek adayların tamamı çağrılmasına rağmen alım süreci tamamlanmadı. Yeniden yapılacak alımlar için TTK kura çekimi 10 Nisan Perşembe günü gerçekleştirildi. Bartın, Zonguldak ve Karabük illeri için yapılacak alımlara başvuru yapan adaylar kura çekimi sonuçlarına odaklandı. Peki TTK kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte, sonuçlara ilişkin detaylar…
Türkiye Taşkömürü Kurumu bugün 44 asıl ve 440 yedek adayın belirleneceği kura çekimini sabah saat 10.00’da başlattı. Kura çekimini canlı takip edemeyen adaylar ise isim listelerinde yer alıp almadığını, sonuçlar üzerinden görüntüleyecek. TTK 2.000 Pano ayak üretim işçisi alımı kura çekimi Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi’nde noter huzurunda tamamlandı. Peki TTK kura çekimi sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?