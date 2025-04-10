TTK kura çekimi sonuçları 2025 isim listesi açıklandı mı? 10 Nisan Bartın, Zonguldak, Karabük kura sonuçları sorgulama

HANGİ İLE KAÇ ALIM YAPILACAK?

Zonguldak için 27 Asıl 270 Yedek, Bartın için 10 Asıl 100 Yedek, Karabük için 7 Asıl 70 Yedek olmak üzere toplam 44 Asıl ve 440 Yedek aday bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.