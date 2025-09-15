TÜBİTAK 318 işçi alımı başvuru tarihleri: TÜBİTAK üniversite öğrencisi personel alımı yapıyor!
TÜBİTAK işçi alımına yönelik ilan yayımlandı. Ankara ve Kocaeli illerinde görevlendirilmek üzere 318 işçi alımı yapılacak. Alımlar üniversitenin 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören öğrenciler arasından yapılacak. Öğrenciler, ''Kısmi Süreli Proje Personeli'' adı altında aday araştırmacı olarak alınacak. İşte, TÜBİTAK işçi alımı başvuru tarihleri ve ekranı...
İşçi ve personel alımı ilanlarını takip edenler için TÜBİTAK yeni alımı duyurdu. Üniversitelerin mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören öğrenciler başvurularını kariyer.tubitak.gov.tr adresi üzerinden yapabiliyor. TÜBİTAK başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?