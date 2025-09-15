TÜBİTAK 318 işçi alımı başvuru tarihleri: TÜBİTAK üniversite öğrencisi personel alımı yapıyor!

Üniversitelerin mühendislik bölümlerinde 3. veya 4. sınıfta olan öğrenciler Kısmi Süreli Proje Personeli (aday araştırmacı) olarak kabul edilecek.



Başvuracak öğrencilerde yabancı dil şartı aranacak. Gençlerde mesleki tecrübe olması gerekmiyor. Ankara ve Kocaeli illerinde istihdam edilecekler.



Alımlara dair özel şartlar ise yine kariyer.tubitak.gov.tr adresinde listelenmiş durumda.

TÜBİTAK İŞÇİ ALIMI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR