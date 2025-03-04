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TÜBİTAK iş başvurusu 2025: TÜBİTAK 737 personel alımı başvuru şartları neler? TÜBİTAK açık pozisyonlar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 737 personel alımı gerçekleştiriyor. Bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalara yeni ekip arkadaşlarıyla katkı sağlamayı hedefleyen TÜBİTAK, beş farklı pozisyonda alımı yapıyor. TÜBİTAK 737 personel alımı başvuru şartları neler?

TÜBİTAK iş başvurusu 2025: TÜBİTAK 737 personel alımı başvuru şartları neler? TÜBİTAK açık pozisyonlar - 1

TÜBİTAK, 11 farklı birimde personel temini yapıyor. Başvurular online olarak TÜBİTAK kariyer sayfasından alınıyor. Her pozisyonun özel başvuru şartları da aynı sayfada adaylarla paylaşılıyor. İşte, 2025 TÜBİTAK personel alımı başvuru tarihleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

TÜBİTAK iş başvurusu 2025: TÜBİTAK 737 personel alımı başvuru şartları neler? TÜBİTAK açık pozisyonlar - 2

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2025

TÜBİTAK 737 personel alımı başvuruları 17 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında https://kariyer.tubitak.gov.tr/#/anasayfa adresi üzerinden alınıyor.

TÜBİTAK iş başvurusu 2025: TÜBİTAK 737 personel alımı başvuru şartları neler? TÜBİTAK açık pozisyonlar - 3

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI POZİSYONLARI

TÜBİTAK tarafından alımı gerçekleşecek personeller; Araştırmacı, Teknik ve Destek Personeli, Uzman/Uzman Yardımcısı, Ar-Ge Proje Teknisyeni, Ar-Ge Destek Teknisyeni pozisyonlarında görev alacak. Temini sağlana personeller ise aşağıdaki birimlerde görevlendirilecek:

Başkanlık

Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)

Marmara Araştırma Merkezi (MAM)

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü (SAGE)

Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY)

Raylı Ulaşım Teknolojileri (RUTE)

Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü (TÜSSİDE)

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü (ULAKBİM)

Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü (BUTAL)

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE BAŞVURU ŞARTLARI

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