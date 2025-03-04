TÜBİTAK iş başvurusu 2025: TÜBİTAK 737 personel alımı başvuru şartları neler? TÜBİTAK açık pozisyonlar

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI POZİSYONLARI

TÜBİTAK tarafından alımı gerçekleşecek personeller; Araştırmacı, Teknik ve Destek Personeli, Uzman/Uzman Yardımcısı, Ar-Ge Proje Teknisyeni, Ar-Ge Destek Teknisyeni pozisyonlarında görev alacak. Temini sağlana personeller ise aşağıdaki birimlerde görevlendirilecek:

Başkanlık



Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı



Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)



Marmara Araştırma Merkezi (MAM)



Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü (SAGE)



Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY)



Raylı Ulaşım Teknolojileri (RUTE)



Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)



Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü (TÜSSİDE)



Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü (ULAKBİM)



Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü (BUTAL)

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE BAŞVURU ŞARTLARI