Tufanbeyli Belediyesi hangi partide? Tufanbeyli Belediye başkanı kimdir? Tufanbeyli Belediye başkan adayları
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TUFANBEYLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Tufanbeyli Belediyesini 5.500 alınan oy ve %49.42 oy oranı ile AK PARTİ adayı Remzi Ergü kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %49.42
- CHP %49.01
- BBP %0.55
- Saadet Partisi %0.49
- Vatan Partisi %0.24
- BTP %0.18
- Diğer %0.11