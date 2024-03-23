Tufanbeyli Belediyesi hangi partide? Tufanbeyli Belediye başkanı kimdir? Tufanbeyli Belediye başkan adayları

TUFANBEYLİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Tufanbeyli Belediyesi Başkanı Remzi Ergü Kimdir?





Remzi Ergü, 1971'de Tufanbeyli'de doğdu. İlkokul ve ortaokulu ilçede bitirdi. Liseyi Adana İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak okudu.1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. 1993 yılında fakülteden mezun oldu. 1995 yılından itibaren Tufanbeyli'de serbest avukat olarak çalışmaya başladı.1999 yılında Mhp’den Belediye Meclis Üyesi adayı olarak siyasete başladı. 2002 yılında Ak Parti İlçe Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu'nda görev aldı. 2004 yılında Ak Parti Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı oldu. Siyasi çalışmalarına aktif olarak Ak parti içerisinde değişik kademelerde devam etti.2014 yerel seçimlerinde Ak Parti adayı olarak Tufanbeyli Belediye Başkanı seçildi.2019 yerel seçimlerinde yine Ak Parti adayı olarak Tufanbeyli Belediye Başkanı seçildi.Şiir ve edebiyatla özel olarak ilgilenmektedir. Kiremit Kuşları isimli şiir kitabı, Bizimce ve Küncülü Kömbe Cıncık Şeker isimli iki folklorik ve halk kültürü araştırmaları kitabı bulunmaktadır.Remzi Ergü, evli ve 3 çocuk babasıdır.