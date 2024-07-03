Tüfek ve satırla ev basıp haraç istedi, meydan dayağı yedi
Aksaray'da haraç istediği akrabasının evini tüfek ve satırla basan şahıs, dayak yiyerek hastanelik oldu. Olayla ilgili baba ve oğul göz altına alınırken, hastaneye kaldırılan şahsın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Aksaray’da haraç istediği akrabasının evine tüfek ve satırla giden şahıs adeta meydan dayağı yedi.
Kanlar içinde kalan ve ağır yaralanan şahıs, baba ve oğul tarafından darp edilip polise teslim edilirken; baba, polis ekipleri gelene kadar kanlar içinde kalan yaralının üstünde oturup bekledi.