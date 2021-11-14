Tüfekle vurulup bacakları kesilen Pamuk'a protez takıldı

Haberler - DHA 14.11.2021 - 16:41
Samsun'da geçen yıl 17 Kasım'da, tüfekle vurularak ön bacakları kesilen 6 aylık "Pamuk" isimli köpeğe protez bacak takıldı.
İddiaya göre, Pamuk 6 aylıkken ön bacakları kesik halde bulunarak hayvanseverler tarafından özel bir veterinerde tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Araştırma sonucu Pamuk'un ateşli silahla yaralandığı ve ardından bacaklarının kesildiği tespit edildi.
1 yıldır Pamuk'un tedavisiyle ilgilenen Veteriner Hekim Ateş Barut, Pamuk'un Türkiye'deki hayvana şiddet problemlerinin, sorunlarının, suçlarının en önemli temsilcilerinden biri haline geldiğini söyledi.
Barut, Pamuk'u tedavi ettiklerini ve ön bacaklarına protez ürettirdiklerini belirterek, "Pamuk günün belli saatlerini protezle geçiriyor. İnsanlar için protez üreten bir firmadan destek alarak ön bacaklarına protez ürettirdik. Çok mutlu bir hayvan. Protezsiz de çok güzel idare ediyor. Onu artık bize getiren HAYTAP'a geri vereceğiz" dedi.
HAYTAP Saha Sorumlusu Zuhal Arslan, "HAYTAP olarak Pamuk'la ilgili tüm süreci takip ediyoruz, yasal sürecimiz de devam ediyor. Bundan sonraki yaşamına HAYTAP ile devam ediyor olacak” diye konuştu.