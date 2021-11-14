Tüfekle vurulup bacakları kesilen Pamuk'a protez takıldı

"İNSANLAR İÇİN PROTEZ ÜRETEN BİR FİRMADAN DESTEK ALDIK"

Barut, Pamuk'u tedavi ettiklerini ve ön bacaklarına protez ürettirdiklerini belirterek, "Pamuk günün belli saatlerini protezle geçiriyor. İnsanlar için protez üreten bir firmadan destek alarak ön bacaklarına protez ürettirdik. Çok mutlu bir hayvan. Protezsiz de çok güzel idare ediyor. Onu artık bize getiren HAYTAP'a geri vereceğiz" dedi.