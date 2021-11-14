Tüfekle vurulup bacakları kesilen Pamuk'a protez takıldı

Samsun’da 6 aylıkken tüfekle vurularak ön bacakları kesilen Pamuk’a tedavisinin ardından protez bacak takıldı. 1 yıldır tedavi altında olan Pamuk hem çok mutlu hem de protezsiz gayet iyi idare ediyor.

Haberler - DHA 14.11.2021 - 16:41

Tüfekle vurulup bacakları kesilen Pamuk'a protez takıldı - 1

'da geçen yıl 17 Kasım'da,  tüfekle vurularak ön bacakları kesilen 6 aylık "Pamuk" isimli köpeğe protez bacak takıldı.

Tüfekle vurulup bacakları kesilen Pamuk'a protez takıldı - 2

İddiaya göre, Pamuk  6 aylıkken ön bacakları kesik halde bulunarak hayvanseverler tarafından özel bir veterinerde tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tüfekle vurulup bacakları kesilen Pamuk'a protez takıldı - 3

Araştırma sonucu Pamuk'un ateşli silahla yaralandığı ve ardından bacaklarının kesildiği tespit edildi.

Tüfekle vurulup bacakları kesilen Pamuk'a protez takıldı - 4

1 yıldır Pamuk'un tedavisiyle ilgilenen Veteriner Hekim Ateş Barut, Pamuk'un 'deki hayvana şiddet problemlerinin, sorunlarının, suçlarının en önemli temsilcilerinden biri haline geldiğini söyledi.

Tüfekle vurulup bacakları kesilen Pamuk'a protez takıldı - 5

"İNSANLAR İÇİN PROTEZ ÜRETEN BİR FİRMADAN DESTEK ALDIK"

Barut, Pamuk'u tedavi ettiklerini ve ön bacaklarına protez ürettirdiklerini belirterek, "Pamuk günün belli saatlerini protezle geçiriyor. İnsanlar için protez üreten bir firmadan destek alarak ön bacaklarına protez ürettirdik. Çok mutlu bir hayvan. Protezsiz de çok güzel idare ediyor. Onu artık bize getiren HAYTAP'a geri vereceğiz" dedi.

Tüfekle vurulup bacakları kesilen Pamuk'a protez takıldı - 6

HAYTAP Saha Sorumlusu Zuhal Arslan, "HAYTAP olarak Pamuk'la ilgili tüm süreci takip ediyoruz,  yasal sürecimiz de devam ediyor. Bundan sonraki yaşamına HAYTAP ile devam ediyor olacak” diye konuştu.

Tüfekle vurulup bacakları kesilen Pamuk'a protez takıldı - 7

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