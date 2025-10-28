Tuğba ve Seda'yı hayattan koparan kaza: Alkollü sürücüden selektör savunması
Bursa'da Tuğba ve Seda Akpınar kardeşlerin ölümüne neden kazada sürücü İsmail Sevinç hakim karşısına çıktı. Sevinç "Uyarı amaçlı selektör yaptığım için önüme çıkacaklarını sanmıyordum." sözleriyle kendini savundu.
Bursa'da Tuğba Akpınar (35) ile kardeşi Seda Akpınar'ın (28) otomobiline çarparak ölümlerine neden olan alkollü kamyonet sürücüsü İsmail Sevinç (22), 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.