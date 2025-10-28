Tuğba ve Seda'yı hayattan koparan kaza: Alkollü sürücüden selektör savunması

Bursa'da Tuğba ve Seda Akpınar kardeşlerin ölümüne neden kazada sürücü İsmail Sevinç hakim karşısına çıktı. Sevinç "Uyarı amaçlı selektör yaptığım için önüme çıkacaklarını sanmıyordum." sözleriyle kendini savundu.

Bursa'da Tuğba Akpınar (35) ile kardeşi Seda Akpınar'ın (28) otomobiline çarparak ölümlerine neden olan alkollü kamyonet sürücüsü İsmail Sevinç (22), 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

KAZADAN 4 SAAT ÖNCE ALKOL ALDIĞINI İDDİA ETTİ

İsmail Sevinç'in "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık ile ölen kız kardeşlerin babası Aziz Akpınar ve taraf avukatları katıldı.

Kazadan yaklaşık 4 saat önce 4 bira içtiğini belirten tutuklu sanık, kazanın olduğu kavşağa gelmeden önce selektör yaptığını söyleyerek kendini savundu.

"ÖNÜME BİRİ ATLAMASIN DİYE SELEKTÖR YAPTIM"

Sevinç ifadesinde şu iddialarda bulundu:

"Kavşaklara geldiğimde, yan yollardan araç önüme atlamasın diye selektör yapıyordum. Kazanın olduğu kavşağa gelirken hızım saatte 80 ya da 100 kilometreydi. Kavşağa girmeden önce, yan yoldan önüme biri atlamasın diye yine selektör yaptım. Ben uyarı amaçlı selektör yaptığım için, önüme çıkacaklarını sanmıyordum. Müteveffa önüme çıkınca fren sıkıp direksiyonu sağa kırdım."

"KARŞI TARAF AİLEMİN ÖZRÜNÜ KABUL ETMEDİ"

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdiğini ve yaralılara ilk müdahaleyi de kendisinin yaptığını iddia eden Sevinç, "Kaza olunca aracımda bulunan SOS düğmesine basarak, durumu 112 ekiplerine bildirdim. Daha sonra yaralılara ilk müdahale yapıp, araçlarından çıkarmaya çalıştım. Kazanın ardından önce gözaltına alındım, ardından da tutuklandım. Ailem karşı tarafa özür ve başsağlığı dilemek istedi. Ama kabul etmemişler. Çok üzgünüm, pişmanım." ifadelerini kullandı.

"HESAPLAMAYA GÖRE 4 BİRA DEĞİL 9-10 BİRA İÇMİŞTİR"

Sanığın, emniyetteki ve mahkemedeki ifadesinin aksine 4 bira içmiş olamayacağını iddia eden Aziz Akpınar’ın avukatı Birtan Kaan Saat, "Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenen değerlendirmelere göre her 1 saatte 0,15 promil alkol düşer. Bu durumda 4 saat önce içmeyi kestiğini belirttiğine göre, 0,60 promil daha fazla alkol almış. Bu promile denk gelen 9-10 biradır." dedi.

Aziz Akpınar’ın diğer avukatı Ayşenur Tutumlu da kazada Tuğba Akpınar’ın aracının hasarının çok fazla olması nedeniyle, sanığın hızının fazla olduğunu iddia etti. Duruşmada söz hakkı verilen Tuğba ve Seda Akpınar’ın babası Aziz Akpınar ise şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

ÖLEN KIZ KARDEŞLERİN ALKOL RAPORLARI BEKLENECEK

Kazada hayatını kaybeden Tuğba ve Seda Akpınar’dan alınan kan örneklerinden çıkarılacak alkol raporunun hazırlanması ve eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteleyen mahkeme heyeti, sanık İsmail Sevinç'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Kaza, 2 Ağustos’ta saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana gelmişti. Tuğba Akpınar idaresindeki 16 BGM 213 plakalı otomobil ile İsmail Sevinç yönetimindeki 16 BHS 56 plakalı kamyonet çarpışmıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Akpınar ile yanındaki kardeşi Seda Akpınar araçta sıkışmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tuğba ile Seda Akpınar'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

1.06 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKAN SÜRÜCÜ TUTUKLANMIŞTI

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan kamyonet sürücüsü Sevinç, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İsmail Sevinç, buradaki müdahalenin ardından gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Yapılan alkol testinde 1.06 promil alkollü olduğu tespit edilen Sevinç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanmıştı.

ASLİ KUSUR ÖLEN TUĞBA AKPINAR'A VERİLMİŞTİ

Öte yandan kaza raporunda ölen Tuğba Akpınar, asli kusurlu olarak belirlenirken, kamyonet sürücüsü İsmail Sevinç tali kusurlu bulunmuştu.

