Tuğba Yavaş'ın ölümünde yargılamanın seyrini değiştirecek gelişme: Profesör eş cinayetle suçlandı

Sanık Alptekin Yavaş'ın ikametgahının sabit olması ve delillerin büyük ölçüde toplanmış olması gerekçesiyle tutuksuz yargılanmasının devamına karar verilip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 8 Haziran tarihine ertelendi.

"KARAR ÇOK YERİNDE VE EMSAL OLACAK"

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan müşteki Avukatı Türkan Kara, şu ifadeleri kullandı:

"- Tuğba Yavaş dosyası bu şekilde yüksekten düşmeye bağlı şüpheli kadın ölümlerinin artış gösterdiği bir süreçte, çok yerinde ve anlamlı emsal olacak bir dosyadır. Hukuki mücadelemiz devam edecektir.

- Adalete inancı her zaman tam olan bir hukukçu olarak bu karar bu duygumu pekiştirmiştir."