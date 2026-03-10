Tuğba Yavaş'ın ölümünde yargılamanın seyrini değiştirecek gelişme: Profesör eş cinayetle suçlandı
10.03.2026 09:55
İHA
Çanakkale'de şüpheli şekilde yaşamını yitiren Tuğba Yavaş'ın ölümüne ilişkin yargılamada, kadının eşi hakkında cinayetten suç duyurusunda bulunuldu.
Çanakkale'de beşinci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren restoratör Tuğba Yavaş'ın ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.
Kadının eşi hakkında cinayet suçundan suç duyurusunda bulunuldu.
Olay, 30 Ekim 2024 tarihinde Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.
Restoratör Tuğba Yavaş, henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın beşinci katındaki dairenin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü.
Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
EŞİ TUTUKLANDI
Olayın ardından polis ekipleri tarafından delillerin toplanması sonucunda olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ekipler Tuğba Yavaş'ın eşi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın ifadesine başvurdu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alptekin Yavaş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturmasını tamamlamasının ardından iddianame hazırlandı. Prof. Dr. Alptekin Yavaş hakkında başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi suçundan Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
İTİRAZ ÜZERİNE TAHLİYE EDİLDİ
İlk duruşmanın ardından dava Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesince ele alındı. Bu arada sanık Alptekin Yavaş'ın avukatları, yeni duruşma öncesi tutukluluk için itiraz etti.
Mahkeme ise sanık Yavaş’ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Ayrıca davanın 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verildi.
KASTEN ÖLDÜRMEDEN SUÇ DUYUSUNUDA BULUNULDU
Dosya ile ilişkin Cumhuriyet Savcısı mütalaasında intihara yönlendirme suçu açısından iddianame tanzim edilmesine rağmen, özellikle tanıklar arasından Berke Taha Çetin'in beyanında yer aldığı gibi Tuğba Yavaş'ın baş üstü yönünde düşmüş olduğu, aynı zamanda sanık Alptekin Yavaş'ın da soruşturma ve kovuşturma aşamasında beyanlarının çelişkili olduğu ayrıntılarına dikkat çekildi.
Cumhuriyet savcısı bu detayları göz önünde bulundurarak sanık hakkında kasten öldürme suçu açısından şüphe hasıl olduğunu belirtti.
Cumhuriyet Başsavcılığına kasten öldürme suçu yönünden suç duyurusunda bulunulmasının, dava dosyası açısından ise suç duyurusunda bulunulacak olan soruşturma dosyasının bekletici mesele olmaması gerektiği belirtildi.
TUTUKSUZ YARGILANMAYA DEVAM EDİYOR
Sanık Alptekin Yavaş'ın ikametgahının sabit olması ve delillerin büyük ölçüde toplanmış olması gerekçesiyle tutuksuz yargılanmasının devamına karar verilip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 8 Haziran tarihine ertelendi.
"KARAR ÇOK YERİNDE VE EMSAL OLACAK"
Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan müşteki Avukatı Türkan Kara, şu ifadeleri kullandı:
"- Tuğba Yavaş dosyası bu şekilde yüksekten düşmeye bağlı şüpheli kadın ölümlerinin artış gösterdiği bir süreçte, çok yerinde ve anlamlı emsal olacak bir dosyadır. Hukuki mücadelemiz devam edecektir.
- Adalete inancı her zaman tam olan bir hukukçu olarak bu karar bu duygumu pekiştirmiştir."