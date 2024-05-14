Tuğçe hemşireyi doğum gününde hayattan koparan kaza: Sürücü serbest kaldı, acılı aile tepki gösterdi

Kızlarının ölümüne sebep olan sürücünün serbest bırakılmasını kabul etmediklerini ifade eden Tevhide Akıncı ise “Çocuğum sabah kalktı, işe gitti, ölüm haberi geldi. Ben bu adamın tutuklamasını istiyorum. Ben davamdan vazgeçmiyorum. Ben çocuğumu toprağa vermişim, kendi geziyor. Bana da yazık. Ben bu adamın tutuklanmasını istiyorum. Ağlıyorum, sızlıyorum, çarem yok.” diye konuştu.