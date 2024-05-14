Tuğçe hemşireyi doğum gününde hayattan koparan kaza: Sürücü serbest kaldı, acılı aile tepki gösterdi
Osmaniye’de doğum gününde elektrikli bisikletiyle trafik ışıklarında bekleyen hemşire Tuğçe Nur Akıncı, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Tuğçe hemşireye çarpan otomobilin sürücüsü H.K, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücünün tutuklanmasını isteyen ailesi ve yakınları, karara tepki gösterdi.
Osmaniye’de yaşayan hemşire Tuğçe Nur Akıncı, elektrikli bisikletiyle trafik ışıklarında beklediği sırada otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.