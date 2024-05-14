Tuğçe hemşireyi doğum gününde hayattan koparan kaza: Sürücü serbest kaldı, acılı aile tepki gösterdi

Osmaniye’de doğum gününde elektrikli bisikletiyle trafik ışıklarında bekleyen hemşire Tuğçe Nur Akıncı, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Tuğçe hemşireye çarpan otomobilin sürücüsü H.K, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücünün tutuklanmasını isteyen ailesi ve yakınları, karara tepki gösterdi.

Tuğçe hemşireyi doğum gününde hayattan koparan kaza: Sürücü serbest kaldı, acılı aile tepki gösterdi - 1

Osmaniye’de yaşayan hemşire Tuğçe Nur Akıncı, elektrikli bisikletiyle trafik ışıklarında beklediği sırada otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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Tuğçe hemşireyi doğum gününde hayattan koparan kaza: Sürücü serbest kaldı, acılı aile tepki gösterdi - 2

Kaza, 29 Nisan günü Güney Çevre Yolunda meydana geldi.

Özel bir sağlık kabininde hemşire olarak görev yapan Tuğçe Nur Akıncı, doğum gününde, elektrikli bisikletiyle trafik ışıklarında beklediği sırada, aynı yönde arkasından gelen otomobil çarptı.
Tuğçe hemşireyi doğum gününde hayattan koparan kaza: Sürücü serbest kaldı, acılı aile tepki gösterdi - 3

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Akıncı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Tuğçe hemşireyi doğum gününde hayattan koparan kaza: Sürücü serbest kaldı, acılı aile tepki gösterdi - 4

Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tuğçe hemşireyi doğum gününde hayattan koparan kaza: Sürücü serbest kaldı, acılı aile tepki gösterdi - 5

ACILI AİLE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Karara, genç hemşirenin ailesi ve yakınları tepki gösterdi.

Evde duramadığını, kızının geleceğini düşünerek sürekli kapıya baktığını söyleyen Sinan Akıncı, “Benim kızım metrelerce yerde sürüklenmiş, benim içim yanıyor, ciğerim yanıyor. Ben kafamı bile içeri koyamıyorum. Dışarı çıkıyorum ‘Acaba kızım geri gelir mi’ diye kapıya bakıyorum. Mezarlığa gidiyorum. Gece gidiyorum diye çocuklar beni içeriye kilitliyor. 13-14 gündür içim yanıyor, bu adam serbest bırakıldı, ben bu adamın tutuklanmasını rica ediyorum.” dedi.
Tuğçe hemşireyi doğum gününde hayattan koparan kaza: Sürücü serbest kaldı, acılı aile tepki gösterdi - 6

Kızlarının ölümüne sebep olan sürücünün serbest bırakılmasını kabul etmediklerini ifade eden Tevhide Akıncı ise “Çocuğum sabah kalktı, işe gitti, ölüm haberi geldi. Ben bu adamın tutuklamasını istiyorum. Ben davamdan vazgeçmiyorum. Ben çocuğumu toprağa vermişim, kendi geziyor. Bana da yazık. Ben bu adamın tutuklanmasını istiyorum. Ağlıyorum, sızlıyorum, çarem yok.” diye konuştu.

Tuğçe hemşireyi doğum gününde hayattan koparan kaza: Sürücü serbest kaldı, acılı aile tepki gösterdi - 7

“110 KİLOMETREYE YAKIN BİR HIZLA GİDİYORDU”

Acılı ailenin avukatı Taner Kanarığ, kazada olası kasıtla öldürme suçunun işlendiğini söyledi. Avukat Kanarığ, “Somut olayda yaklaşık 110 kilometreye yakın bir hızdan bahsediyoruz, ışık ihlalinden bahsediyoruz. Tüm bunlar mevcutken bu insanın adli kontrol şartıyla serbest kalması ailenin vicdanını nasıl yaralıyorsa, toplumun vicdanını da aynı şekilde yaralamaktadır.” dedi.

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