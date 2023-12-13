TÜİK: 2022'de kaynaklardan 19,2 milyar metreküp su çekildi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında kaynaklardan 19,2 milyar metreküp su çekildiğini, 16,4 milyar metreküp atık suyun ise deşarj edildiğini açıkladı.
TÜİK, 2022 yılına ilişkin su ve atık su istatistiklerini açıkladı.
Buna göre; belediyeler, köyler, imalat sanayi iş yerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından 2020 yılında su kaynaklarından toplam 18,2 milyar metreküp su çekilirken, 2022 yılında ise bu oran, toplam 19,2 milyar metreküp oldu.