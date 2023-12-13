TÜİK: 2022'de kaynaklardan 19,2 milyar metreküp su çekildi

BELEDİYELERDE KİŞİ BAŞI ÇEKİLEN GÜNLÜK ORTALAMA SU MİKTARI 229 LİTRE

Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 229 litre hesaplandı. 3 büyük şehirde ise çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının İstanbul için 190 litre, Ankara için 242 litre ve İzmir için 210 litre olduğu tespit edildi.

Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atık su miktarı 197 litre hesaplandı. 3 büyük şehirde ise günlük kişi başı ortalama atık su miktarının İstanbul için 256 litre, Ankara için 211 litre ve İzmir için 181 litre olduğu tespit edildi.