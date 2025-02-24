TÜİK 2024 verilerini açıkladı: 2024 yılında kaç kişi evlendi, kaç kişi boşandı?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 567 bin 11 iken 2024 yılında 568 bin 395 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2024 yılında binde 6,65 olarak gerçekleşti.
Boşanan çiftlerin sayısı 2023 yılında 173 bin 342 iken 2024 yılında 187 bin 343 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2024 yılında binde 2,19 olarak gerçekleşti.