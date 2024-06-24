TÜİK 55 sözleşmeli personel alımı 2024: TÜİK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, hangi kadrolara alım yapılacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 55 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. TÜİK tarafından alımı yapılacak 55 personel için kadro dağılımı belli oldu. Başvuru yapacak olan adaylar ise başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, 2024 TÜİK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, hangi kadrolara alım yapılacak?

TÜİK 55 sözleşmeli personel alımı 2024: TÜİK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, hangi kadrolara alım yapılacak? - 1

TÜİK tarafından 55 sözleşmeli personel alımı yapılacağının açıklanmasının ardından, başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Alımı yapılacak personeller, TÜİK'in Ankara'daki merkezi ile Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Konya, Malatya, Nevşehir, Siirt ve Van bölge müdürlüklerinde görev yapacak. Peki, 2024 TÜİK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, hangi kadrolara alım yapılacak?

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TÜİK 55 sözleşmeli personel alımı 2024: TÜİK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, hangi kadrolara alım yapılacak? - 2

55 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 55 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alınacak personel TÜİK'in Ankara'daki merkezi ile Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Konya, Malatya, Nevşehir, Siirt ve Van bölge müdürlüklerinde görev yapacak.

Bu kapsamda, 28 anketör, 22 destek personeli (temizlik görevlisi) ve 5 teknisyen olmak üzere toplam 55 personel görevlendirilecek.

TÜİK 55 sözleşmeli personel alımı 2024: TÜİK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, hangi kadrolara alım yapılacak? - 3

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, bugünden itibaren 8 Temmuz saat 18.00'e kadar e-Devlet üzerinden "TÜİK Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

TÜİK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

TÜİK 55 sözleşmeli personel alımı 2024: TÜİK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, hangi kadrolara alım yapılacak? - 4

KPSS ŞARTI ARANACAK

2022 yılı KPSS puan sıralamasıyla alınacak destek personeli (temizlik görevlisi) ve teknisyen pozisyonu için başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri birim ve görevde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak her birim bazında KPSS P94 puanı en yüksek adaydan başlanarak yapılacak.

Sözlü sınavla alınacak anketörler için 2022 yılı KPSS P3 (B grubu) puanı esas tutularak en yüksek puanlı adaydan başlanarak yapılacak sıralamayla her birim için ayrı ayrı olmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava hak kazanacak.

Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Başarılı adayların listesi kurumun internet sitesinden (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek.

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