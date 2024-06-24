TÜİK 55 sözleşmeli personel alımı 2024: TÜİK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, hangi kadrolara alım yapılacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 55 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. TÜİK tarafından alımı yapılacak 55 personel için kadro dağılımı belli oldu. Başvuru yapacak olan adaylar ise başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, 2024 TÜİK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, hangi kadrolara alım yapılacak?
TÜİK tarafından 55 sözleşmeli personel alımı yapılacağının açıklanmasının ardından, başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Alımı yapılacak personeller, TÜİK'in Ankara'daki merkezi ile Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Konya, Malatya, Nevşehir, Siirt ve Van bölge müdürlüklerinde görev yapacak. Peki, 2024 TÜİK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, hangi kadrolara alım yapılacak?