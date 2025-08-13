TÜİK en mutsuz ili açıkladı, şehrin sakinleri şaşırdı: "Duyunca şoke oldum, nereden çıktı"

Türkiye'nin en mutsuz ili Trabzon oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçları açıklandı.

Yapılan araştırma ve belirlenen listeye göre Karadeniz'in önemli şehirlerinden 818 bin 23 nüfuslu Trabzon, yüzde 11,19’luk oranla Türkiye'nin en mutsuz ili oldu.

Araştırmada Karadeniz Bölgesi’nde Samsun, Ordu ve Gümüşhane’nin de en mutsuz iller arasında üst sıralarda bulunması dikkat çekti.

Türkiye'nin en büyük üç ili, İstanbul, Ankara ve İzmir de en mutsuz iller arasında yer aldı.

En mutsuz il sıralamasında Trabzon'u Antalya, İzmir ve Ankara takip etti.