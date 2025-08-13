TÜİK en mutsuz ili açıkladı, şehrin sakinleri şaşırdı: "Duyunca şoke oldum, nereden çıktı"

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Trabzon, Türkiye'nin en mutsuz ili oldu. Trabzonlular ise aksi görüşte... Bir vatandaş "Trabzon'da mutsuz olma şansın yok." derken, bir diğeri ise "Duyunca şoke oldum. Genelde neşeli ve mutlu insanlarız ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.

TÜİK en mutsuz ili açıkladı, şehrin sakinleri şaşırdı: "Duyunca şoke oldum, nereden çıktı" - 1

Türkiye'nin en mutsuz ili Trabzon oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçları açıklandı.

Yapılan araştırma ve belirlenen listeye göre Karadeniz'in önemli şehirlerinden 818 bin 23 nüfuslu Trabzon, yüzde 11,19’luk oranla Türkiye'nin en mutsuz ili oldu.

Araştırmada Karadeniz Bölgesi’nde Samsun, Ordu ve Gümüşhane’nin de en mutsuz iller arasında üst sıralarda bulunması dikkat çekti.

Türkiye'nin en büyük üç ili, İstanbul, Ankara ve İzmir de en mutsuz iller arasında yer aldı.
En mutsuz il sıralamasında Trabzon'u Antalya, İzmir ve Ankara takip etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

TÜİK en mutsuz ili açıkladı, şehrin sakinleri şaşırdı: "Duyunca şoke oldum, nereden çıktı" - 2

İSTANBUL ALTINCI SIRADA

15 milyon 907 bin 951 kişinin yaşadığı İstanbul ise mutsuzluk oranı yüzde 9,12 olarak belirlenip, listenin altıncı sırasında yer aldı.

Araştırmada, büyükşehirlerin yanında orta ve küçük ölçekli kentlerde mutsuzluk oranlarının yüksek olduğunu ortaya konuldu.

TÜİK en mutsuz ili açıkladı, şehrin sakinleri şaşırdı: "Duyunca şoke oldum, nereden çıktı" - 3

TRABZONLULAR ŞAŞIRDI

TÜİK'in açıkladığı sonuçlar Trabzonluları şaşırttı.

Trabzon'da yaşayan Ömer Güney, bu kentte mutsuz olmanın mümkün olamayacağını ifade ederek, "Yaylası, köyü, bayırı, deresi, ormanı var. Trabzon’da mutsuz olma şansın yok. Acıkınca birinin kapısını çalsan sana yemek yedirir. Kimse sana soru bile sormaz. Seni çok güzel ağırlar." dedi.

TÜİK en mutsuz ili açıkladı, şehrin sakinleri şaşırdı: "Duyunca şoke oldum, nereden çıktı" - 4

Trabzon'daki insanların neşeli ve mutlu olduğunu söyleyen Melek Sevencan ise "Mutsuz değiliz. Zaman zaman mutsuz oluyoruz ama Trabzon'un mutsuz ilk şehir seçildiğini duyunca şoke oldum." dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER