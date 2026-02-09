TÜİK, Türkiye’deki yabancı nüfusu açıkladı. En yüksek oran onlarda

Yaşanan Suriye iç savaşının ardından Türkiye'ye yoğun bir Suriyeli göçü gerçekleşmişti. Uzun süren savaşın ardından Suriye'de yeniden dengelerin kurulmasıyla birlikte Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişi sayısını en çok Suriyelilerin oluşturduğu düşünülüyordu. Suriye'de yaşanan gelişmler ve geri dönüşler rakamlara etkili olmaya başladı.

Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişiler en çok Türkmenistan'dan geliyor. TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de 170 bin 411 Türkmenistanlı bulunuyor.