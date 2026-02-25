TÜİK'in açıkladığı rakamlar gerçeği gösterdi. Türkiye'nin yarısı işi dışında hiçbir şey yapmıyor
25.02.2026 10:47
NTV - Haber Merkezi
TÜİK, sağlık modülü verilerini yayımladı. Bu verilerde Türkiye'de 15 yaş üstü kişilerin yüzde 63,3'ünün iş ve zorunluluklar dışında fiziksel aktivite yapmadığı görüldü.
TÜİK VERİLERİ AÇIKLANDI
TÜİK sağlık modülü araştırmasını 15 yaş üstünde bulunan tüm fertlerin sağlık durumları ve sağlık harcamalarının tespit etmek amacıyla gerçekleştiriyor. 2025 yılına ilişkin yayınlanan verilerde en dikkat çekici başlık fiziksel aktivite ve boş zaman faaliyetlerine zaman ayırma oranı oldu. Bu başlık altında 15 yaş ve üstü bireylerin iş dışında geçirdikleri zaman soruldu.
TÜRKİYE'NİN YARISI FİZİKSEL AKTİVİTE YAPMIYOR
Bir işte çalışsın ya da çalışmasın 15 yaş ve üstü fertlerin olağan bir haftada iş dışında geçirilen zamanları incelendiğinde, bu fertlerin yüzde 1,4'ü günde bir kere veya daha fazla, yüzde 11,6'sının günde bir kere, yüzde 5,6'sının haftada 4-6 kere, yüzde 11,5'inin ise haftada 1-3 kere, yüzde 6,7'sinin ise haftadan bir kereden az fiziksel aktivite veya boş zaman faaliyetleri yaptıkları tespit edildi.
15 yaş üstü bireylerin yüzde 63,3'nün fiziksel aktivite veya boş zaman faaliyetlerine zaman ayırmadığı görüldü.