TÜİK'in açıkladığı rakamlar gerçeği gösterdi. Türkiye'nin yarısı işi dışında hiçbir şey yapmıyor

Bir işte çalışsın ya da çalışmasın 15 yaş ve üstü fertlerin olağan bir haftada iş dışında geçirilen zamanları incelendiğinde, bu fertlerin yüzde 1,4'ü günde bir kere veya daha fazla, yüzde 11,6'sının günde bir kere, yüzde 5,6'sının haftada 4-6 kere, yüzde 11,5'inin ise haftada 1-3 kere, yüzde 6,7'sinin ise haftadan bir kereden az fiziksel aktivite veya boş zaman faaliyetleri yaptıkları tespit edildi.

15 yaş üstü bireylerin yüzde 63,3'nün fiziksel aktivite veya boş zaman faaliyetlerine zaman ayırmadığı görüldü.