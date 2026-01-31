Tüm Türkiye'de 3 gün yağış var
31.01.2026 06:20
NTV - Haber Merkezi
Balkanlar ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin önümüzdeki 3 gün boyunca etkisini artırıyor. Pazartesi Trakya'dan yurda girecek kar yağışıyla birlikte bugün 9 derece olan Edirne'de hava sıcaklığı eksi 2 dereceye kadar düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Ege ile Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
11 DERECE BİRDEN SOĞUYACAK
Hava sıcaklığının bugün Güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, yeni haftayla birlikte ise hızla düşeceği tahmin ediliyor. Bugün 9 derece olan Edirne eksi 2, 8 derece olan Kırklareli 0, 11 derece olan Çanakkale ise 3 dereceyi görecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Yağışların, Kıyı Ege, Batı ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Tekirdağ ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. MGM iç ve doğu kesimleri buzlanma ve don, özellikle Antalya ve Hatay'a sel uyarısı yaptı.
Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri için de fırtına şeklinde esecek kuvvetli rüzgar uyarısı var.
18 KENTE SARI KOD
MGM Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Batman ve Şırnak'a kar; Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, Mersin, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla ile Osmaniye'ye kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.
HAFTA ORTASINDA GÜNEŞLİ HAVA
Çarşamba gününden itibaren ise yurdun büyük bölümünde hava güneşli olacak. Sadece Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışı devam edecek.