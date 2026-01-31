Tüm Türkiye'de 3 gün yağış var

Yağışların, Kıyı Ege, Batı ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Tekirdağ ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. MGM iç ve doğu kesimleri buzlanma ve don, özellikle Antalya ve Hatay'a sel uyarısı yaptı.